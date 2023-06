Finale. Top 14. Meafou face à son modèle Will Skelton : l'élève va-t-il dépasser le maître ?

La finale de Top 14, c’est dans quelques heures. Des duels dans le match, il y en a, notamment en seconde ligne entre Meafou et Skelton.

L’élève a-t-il dépassé le maître ? Si ce n’est pas le cas, ce n'est pas loin. Une chose est sûre, c’est qu’il y aura un gros duel entre les deux Australiens Emmanuel Meafou et Will Skelton sur la pelouse du Stade de France. Tous deux devraient être titulaires en deuxième ligne et les plaques tectoniques risquent de trembler du côté du Stade de France samedi soir. Mais, à l’heure où ce duel approche, le Toulousain a avoué prendre comme exemple le deuxième ligne rochelais. “Je maîtrise mieux cette fatigue, et c’est aussi parce que Will Skelton m’a inspiré”, confie Meafou à Rugbyrama. Et le deuxième ligne toulousain a beaucoup d’admiration pour le colosse rochelais : “Je l’ai vu jouer à de nombreuses reprises 80 minutes ces dernières années, même dans des grands matchs. Je me suis dit : "Si Will peut le faire, pourquoi pas moi ?"

Deux physiques hors normes

Ces deux monstres présentent des qualités physiques hors du commun. 2,03 m et 140 kg pour Skelton et 2,03 m pour 145 kg pour Meafou. Deux gabarits tout à fait similaires avec une puissance incroyable qui fait trembler les défenses adverses, surtout quand les deux buffles arrivent lancés. Ce physique notamment peut aussi leur faire défaut. Emmanuel Meafou qui souhaite intégrer le XV de France sait qu’il doit pouvoir tenir le rythme des périodes internationales : “quand j’étais encore en Australie, je jouais 40 minutes si je démarrais, ou j’étais remplaçant et je disputais les 30 dernières. En Espoirs au Stade toulousain, ou quand j’ai commencé en équipe première, je ne jouais jamais plus de 45 ou 50 minutes”, affirme le deuxième ligne.

Mais petit Meafou est devenu grand et aujourd’hui, il se sent de terminer les matchs : “physiquement, c’est toujours dur, mais avec le vécu des matchs, je suis mieux mentalement, nous confiait-il le mois dernier. Je pèse toujours entre 140 et 145 kg, et je suis encore fatigué à partir de la 50ᵉ ou la 60ᵉ minute. Mais, la différence, c’est que je me sais capable aujourd’hui de jouer les 80 minutes. J’ai la confiance des coachs qui me laissent sur le terrain. Ils voient que je suis fatigué, mais s’ils ont besoin de moi, pas de soucis. Je travaille.”

Ce physique impressionnant, Emmanuel Meafou a su en faire une arme de destruction massive. 12 essais toutes compétitions confondues pour lui cette saison. Il est en plus le meilleur marqueur du Stade Toulousain. Souvent lancé parfaitement par ses coéquipiers à quelques mètres de la ligne d’en-but, elle est souvent franchie par l’Australien. Et le sera-t-elle une nouvelle fois ce samedi ? Ce serait le meilleur moment pour les Toulousains !