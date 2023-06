FINALE TOP 14. La stat folle de Dupont avec Toulouse cette saison, est-ce un signe ?

Capitaine du Stade Toulousain, et également du XV de France, Antoine Dupont n'a pas chômé cette saison ! Ce week-end face à La Rochelle, Dupont pourrait conclure une année presque parfaite.

Porte-bonheur en Top 14

Cette saison, lorsque l'on regarde la feuille de route de Dupont, nous pouvons apercevoir beaucoup de vert, synonyme de victoire, pour peu de rouge ! Avec 14 matchs de Top 14 pour 11 titularisations, Dupont a cette fois-ci été plus préservé par Mola et son staff, en vue des échéances en Champions Cup, et en équipe de France. Cette stratégie s'avère avoir été payante, car sur ses matchs de championnat, Dupont a mis un point d'honneur à rendre une copie sans faute ! En 11 titularisations, le natif de Lannemezan n'a jamais perdu cette année, cumulant 837 minutes avec le maillot de titulaire pour 880 minutes possible ! En Top 14, Dupont n'aura connu qu'une seule défaite, sur la pelouse de Pau lors de la deuxième journée de championnat. Néanmoins, ce dernier n'est rentré que 30 minutes.



Performant dans les grands moments

Depuis son arrivée au Stade Toulousain, Antoine Dupont court après les records et ne laisse pas la place à la défaite, ou très peu. C'est simple, en 70 rencontres de Top 14, pour 58 titularisations, Dupont a un total de 55 victoires, pour 13 défaites et un match nul. En plus de cela, le capitaine des Bleus est décisif durant les matchs couperets, car ce dernier n'a perdu qu'une seule fois en phase finale de Top 14, la saison dernière face au CO. Au total, Dupont a disputé 7 rencontres à élimination directe avec les rouge et noir. À l'heure de faire les comptes, Antoine Dupont ne compte que 3 défaites cette saison, face à l'Irlande, au leinster, et celle en Top 14. Ce week-end face à La Rochelle, la mission ne s'annonce pas des plus simples, bien que l'ascendant psychologique soit du côté des Toulousains. Contre Kerr-Barlow, avec qui le ton était monté cette saison, la bataille devrait être rude et intéressante à observer ! Vivement samedi !