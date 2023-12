EXCLU. ''Je suis arrivé avec un état d’esprit de mort de faim'', Théo Millet redécouvre le Top 14 avec succès à Oyonnax !

Pierre angulaire du dispositif de Joe El Abd depuis quatre saisons, Théo Millet a retrouvé le Top 14 cette saison. Le centre talentueux nous a accordé une interview.

Un début de parcours atypique

Du pays, il en a vu Théo Millet ! À seulement 26 ans, le centre d'Oyonnax a déjà une solide expérience, et figure parmi les cadres de cette équipe. Néanmoins, le chemin n'a pas été des plus "scolaires" : "J’ai commencé au TEC, à Toulouse, de 4 à 7 ans. Ensuite, je suis partie en Belgique, de 7 à 14 à Boitsfort, c’est un super club formateur qui pousse les joueurs à atteindre le plus haut niveau. J’en profite pour leur tirer mon chapeau, car c’était de superbes années."

Évidemment, si ce dernier cumule déjà quasiment 150 matchs chez les professionnels (il fêtera son 150ᵉ matchs contre Bordeaux ce week-end), ce n'est pas sans une formation solide. Après l'expérience de la Belgique, et désireux de tenter sa chance à plus haut niveau, Millet a été retenu au pôle espoir de Lakanal, un des plus réputés en France. Cependant, très attaché aux racines familiales, ce dernier était le seul à ne pas évoluer dans un club professionnel à cette époque : "Après, à 14 ans, j’avais envie de tenter ma chance à plus haut niveau, et j’ai été pris au pôle espoir de Lakanal. J’ai joué un an à Lille pour ne pas être loin de ma famille, car à cet âge-là, quitter le cocon familial, ce n’est pas simple. L’année d’après, j’ai été recruté par le Stade Français."

Et Paris ne se trompe pas en enrôlant le jeune garçon, qui, pas à pas, gravit les équipes de jeunes jusqu'à pointer le bout de son nez en Top 14. À seulement 18 ans, et lors de sa première année chez les espoirs, Théo Millet est titularisé lors du fameux Classico : "Mon premier match était face au Stade Toulousain, et étant un Toulousain, c’était vraiment la consécration. Ma famille était présente, et c’était dingue de vivre ce premier match là-bas. Le staff en place poussait les jeunes à jouer, c’était top !"

À Oyonnax, la révélation

Après deux belles saisons du côté du Stade Français, et plus de 20 matchs joués entre le Top 14 et la Challenge Cup, Théo Millet est poussé vers la sortie. L'enfant du club, rejoint donc Oyonnax, libéré avant le terme de son contrat avec le Stade Français. Ce dernier reconnaît avoir vécu ce moment comme son "premier échec dans le monde du rugby professionnel."

Mais voilà, pas le temps de se lamenter pour le trois quarts centre, qui dès sa première saison, enchaîne les feuilles de matchs. Il nous raconte ce premier épisode dans la seconde division française : "Le but était de revenir en Top 14 le plus rapidement possible, et au final ont fini deuxièmes au classement général et on perd face à Bayonne en demi-finale. D’ailleurs, on n'aurait jamais dû perdre (rires). Cette première saison a été importante personnellement, car j’ai 30 matchs sur les 31 possibles. J’ai pris beaucoup de confiance."

Quatre saisons plus tard, Oyonnax décroche enfin son billet en Top 14. Théo Millet, participe grandement à la victoire de son équipe, et joue 25 matchs cette saison, tous en tant que titulaire. L'ancien du Stade Français est revenu sur cette année formidable : "C’était une saison de dingue, on finit premiers avec la meilleure attaque et meilleure défense. Je crois même qu’on fait le troisième meilleur total de point sur la phase régulière de Pro D2. C’était incroyable, mais on savait que notre saison allait se jouer sur les deux derniers matchs. On avait déjà échoué trois fois à ce stade de la compétition, donc on était très vigilant. La montée et le titre ont vraiment récompensé le club et les supporters."

Lucide et avec la tête sur les épaules, Millet rappel également que : "le titre en lui-même n’était pas une fin en soi, car on avait tellement envie de gagner pour jouer en Top 14." Il assure aussi être revenu en Top 14 avec "un état d'esprit de mort de faim" et "vouloir se régaler de rejouer à ce niveau."

Des débuts réussis, et bientôt récompensés ?

Pour son retour dans l'élite, pas de complexe d'infériorité pour Oyonnax, qui a déjà remporté quatre de ses huit premiers matchs. Heureux, mais pas surpris, Millet témoigne : "C’est dans la continuité des quatre années qu’on a faites avec ce staff qui est en place, on a nos repères collectifs et on savait qu’on allait embêter plusieurs clubs de Top 14 avec le jeu qu’on propose. On avait quand même des doutes si on allait tenir le choc sur la durée, mais au final, on a vu sur les trois premiers matchs qu’on pouvait rivaliser, donc on se donne à 200% à chaque match."

Second meilleur marqueur du Top 14, avec quatre essais, Théo Millet a déjà battu son propre record en une saison ! Plutôt anecdotique pour le centre de 26 ans, il admet quand même se "régaler à redécouvrir le Top 14." Millet nous explique aussi avoir été surpris par le niveau d'exigence du championnat : "Ce qui me marque le plus, c’est que quand tu fais une erreur en Top 14, tu le payes cash. Après, forcément, ça va plus vite, mais nous aussi, on va plus vite, on se met au niveau."

Évidemment, ses performances sur le pré ne passent pas inaperçues. Dans une année particulière, dictée par la Coupe du monde en France, Théo Millet aurait-il sa chance en équipe de France ? Celui qui a connu toutes les sélections jeunes, qui a également fait le mondial u20 en 2017 aux côtés de Couilloud ou de Roumat nous livre modestement son point de vue : "Franchement, étant Français et compétiteur, ça reste toujours un rêve. Après, je sais d’où je viens, j’ai fait 5 ans en Pro D2, et l’idée principale c’est de continuer de faire les meilleures performances possibles pour que l’équipe avance et se maintienne. Mais c’est sûr que si l’opportunité se présente, ça serait magnifique"

Un match ultra-important à venir

Actuellement neuvième de Top 14, Oyonnax s'apprête à recevoir Bordeaux. Si ce n'est que la neuvième match de championnat, Millet nous explique pourquoi il est déjà décisif : "C’est un match charnière pour nous, Montpellier joue à Bayonne et Perpignan se déplace à La Rochelle. Ça serait le moment parfait pour se démarquer si on fait un gros match. On sait aussi que le Top 14 va très vite, donc il faut profiter de la bonne dynamique pour faire un gros match ce week-end."

Pour rappel, la semaine dernière, les hommes de Joe El Abd ont réussi à s'imposer sur la pelouse de Montpellier. Une victoire qui n'a laissé personne indifférent, y compris le centre : "Étant donné que nous sommes promus, on ne peut pas jouer tous les matchs avec la même intensité, donc on en cible certains. Là, on savait que Montpellier allait moins bien, donc on s’est dit qu’on y allait pour chercher un résultat. On a été récompensé et c’est génial pour le groupe, on s’est dit les choses et on les a respectés, c’est ça qui nous fait avancer."

Désormais, Millet et Oyonnax sont tournés vers un seul et même objectif, le maintien ! Ce dernier espère continuer sur la même régularité et même "réaliser la meilleure saison de ma carrière" (rire).

