RUGBY. Top 14. Le Racing 92 enregistre la prolongation d'une pépite formée au club !

Premier du championnat, premier au classement des JIFF, le Racing 92 a tous les voyants au vert en début de saison. Il prolonge aussi une pépite du club.

Antoine Gibert prolonge

Le club francilien a officialisé ce vendredi la prolongation d'Antoine Gibert, pour les trois prochaines saisons !

Annoncé dans plusieurs clubs de Top 14 ces dernières semaines, notamment avec l'arrivée de Tedder au même poste, le joueur de 25 ans sera finalement lié au Racing 92 jusqu'en 2027.

Véritable pépite du club, Gibert a porté le maillot ciel et blanc pour la première fois en 2017, à seulement 19 ans. Pur produit parisien, ce dernier a joué plus de 130 matchs avec le Racing 92 ! Il a d'ailleurs rejoint les Franciliens en 2011, alors qu'il n'était qu'en cadet.

En concurrence tout au long de sa carrière, Gibert était souvent dans l'ombre de très bon joueur comme Finn Russell. Néanmoins, cette saison, le "petit Gibus" n'a manqué aucune rencontre, et a même été titulaire à cinq reprises, souvent préféré à Tristan Tedder.

L'année dernière, Gibert a joué presque toutes les rencontres de son équipe, avec un total de 32 matchs à la fin de la saison !

Cependant, ce dernier n'a jamais été appelé en équipe de France. Cette fois-ci, au poste de numéro un, l'ouvreur pourrait profiter d'un turnover post-Coupe du monde pour être appelé avec le XV de France.

Sur le site du Racing 92, Antoine Gibert a déclaré : "Porter le maillot du Racing 92 pour quatre saisons de plus est une fierté et un honneur. Depuis 2011, je défends avec passion les couleurs de ce club exceptionnel, et je suis ravi de saisir cette opportunité qui m'est offerte pour prolonger cette aventure."

