‘‘Dupont est le joueur le plus influent que j’ai vu’’, une ex-star des Springboks et du Top 14 adoube le Toulousain

Alors qu’une rivalité commence à naître au fil des années entre l’Afrique du Sud et la France, l’ancien Springboks Gio Aplon a fait l’éloge d’Antoine Dupont.

Sur les réseaux sociaux, les débats s’animent autour de la question : “Qui est le meilleur joueur du monde ?” À cette dernière, les World Rugby Awards apportent une réponse formelle, mais pas consensuelle. Parmi les prétendants réguliers à ce titre, Antoine Dupont fait logiquement partie des favoris.

Dupont, influenceur des terrains

Alors que les médias français font l’éloge du Toulousain et que les Britanniques commencent à le désigner comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, l’hémisphère sud rejoint la danse. En effet, l’ancien Springbok Gio Aplon a récemment été invité dans le podcast Behind the Ruck pour commenter l’actualité du rugby et les qualités d'Antoine Dupont.

L’ancien joueur de Grenoble avait laissé un souvenir inébranlable dans l’esprit des amateurs de Top 14 sur la dernière décennie. À l’automne 2024, il donne encore une raison pour se faire bien voir par le public français. “Quand Dupont joue avec le XV de France, c’est une autre équipe. Je veux dire, c'est presque comme s’il passait à la vitesse supérieure. C'est excitant de le voir revenir à XV”, confie-t-il.

Entre autres, le Sud-Africain est particulièrement époustouflé par la capacité d’Antoine Dupont à révéler le meilleur chez ses coéquipiers. “Je peux dire sans hésiter que Dupont est le joueur le plus influent que j'ai vu dans ma vie. C'est le genre de gars qui va au rugby à sept et qui arrive là-bas et son influence leur permet de gagner un tournoi et de remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques”, affirme-t-il.

Par ailleurs, l’arrière aux 17 sélections avec l’Afrique du Sud explique également que son poste ne lui facilite pas la tâche. Selon Gio Aplon, le rôle de demi de mêlée ne permet pas de briller, mais Antoine Dupont renverse les codes :

Quand il ne joue pas pour la France, c'est une autre équipe. Quand il ne joue pas avec Toulouse, c'est une équipe totalement différente. Encore une fois, il joue neuf. Vous savez, ce qui compte pour un neuf, c'est la quantité de ballon que vous éjectez et la prise de décision, la façon dont vous devez contrôler le jeu, l’esprit tactique. Je pense que les gens regardent les moments forts d'autres joueurs, etc. Mais ils ne comprennent pas à quel point il est difficile de jouer demi de mêlée, à quel point il est difficile d'être aussi influent en tant que neuf. Et dans 99 % des cas, prendre la bonne décision.”

Kolbe ou Dupont, qui est le meilleur ?

Depuis plusieurs années, le débat du meilleur joueur du monde s’articule autour de deux joueurs en particulier, celui d’Antoine Dupont et Cheslin Kolbe. De plus, ce duel s’articule aussi autour de la rivalité naissante entre le XV de France et les Springboks. Coqueluche du public sud-africain, l’ancien ailier du Stade Toulousain est idolâtré dans son pays. Plus jeune, il avait par ailleurs déjà confié que son modèle n’était nul autre que Gio Aplon.

Au débat sans fin cité juste précédemment, l’ancien joueur du FC Grenoble n’a d’ailleurs pas voulu se mouiller. “Je pense qu'il y a toujours la question de savoir qui est le meilleur joueur du monde”, évoque-t-il. Car s’il affirme qu’Antoine Dupont est le joueur le plus influent du monde, il ne veut pas se mouiller sur l’idée de celui qui dominerait tous les débats. Enfin, en imaginant que ce joueur fantasmagorique existe réellement.

