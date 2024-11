XV de France. World Rugby Awards : Dupont, premier joueur couronné à 15 et à 7 !

Antoine Dupont a été nommé meilleur joueur de rugby à 7 de l'année, une première historique pour un joueur qui n'en finit plus de réinventer son sport.

Monaco, théâtre des World Rugby Awards, a une nouvelle fois été le décor d’une soirée riche en émotions ce dimanche soir. Après avoir été élu meilleur joueur du monde à 15 en 2021, Antoine Dupont, capitaine des Bleus et icône du rugby tricolore, s’est vu couronner meilleur joueur de rugby à 7 de l’année. Une prouesse unique dans l’histoire de ce sport !

Une saison olympique dorée

Pour accomplir cet exploit, le demi de mêlée toulousain avait mis sa carrière à 15 entre parenthèses, faisant l’impasse sur le Tournoi des Six Nations pour se consacrer pleinement à l’équipe de France de rugby à 7.

Et il n’a pas fait semblant : victoire à Vancouver, triomphe à Madrid, et surtout un sacre olympique à Paris 2024. Dupont a illuminé les Jeux avec des performances XXL, prouvant qu’il pouvait dominer tous les formats du rugby.

"Antoine Dupont, c’est un joueur à part, capable de sublimer n’importe quelle équipe", a déclaré Jérôme Daret, entraîneur des Bleus à 7, lui-même élu coach de l’année pour avoir guidé la France vers l’or olympique grâce à une préparation atypique… et une chorégraphie bien inspirée du Moulin Rouge.

Pieter-Steph du Toit sacré

Si Antoine Dupont n’a pas été nommé pour le titre à 15 en raison d’un nombre insuffisant de matchs internationaux cette année, c’est le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit qui a remporté la distinction. Déjà sacré en 2019, le troisième ligne des Springboks a confirmé sa suprématie en ajoutant un deuxième trophée personnel à son impressionnant palmarès.

La soirée a également souri à Nolann Le Garrec, récompensé pour l’essai de l’année face à l’Angleterre lors du dernier Tournoi, et à Marine Ménager, honorée pour son essai spectaculaire contre le Canada.

Une soirée bleue… mais pas seulement

Les World Rugby Awards récompensent tous les postes en élisant le XV de l’année. Cette composition d’équipe met à l’honneur les meilleures individualités. Chez les hommes, Will Jordan, Cheslin Kolbe ou encore Caelan Doris brillent aux côtés de Pieter-Steph du Toit. Tandis qu’Ellie Kildunne mène le XV féminin de l’année, accompagnée notamment de Pauline Bourdon-Sansus, seule Française de la sélection.

Le XV masculin de l'année

Will Jordan (NZL) - Cheslin Kolbe (AFS), Jesse Kriel (AFS), Damian de Allende (AFS), James Lowe (IRL) - (o) Damian McKenzie (NZL), (m) Jamison Gibson-Park (IRL) - Pieter-Steph du Toit (AFS), Caelan Doris (IRL), Pablo Matera (ARG) - Tadhg Beirne (IRL), Eben Etzebeth (AFS) - Tyrel Lomax (NZL), Malcom Marx (AFS), Ox Nche (AFS)

Le XV féminin de l'année

Ellie Kildunne (ANG) - Abby Dow (ANG), Sylvia Brunt (NZL), Alex Tessier (CAN), Katelyn Vahaakolo (NZL) - (o) Holly Aitchison (ANG), (m) Pauline Bourdon Sansus - Sophie de Goede (CAN), Alex Matthews (ANG), Aoife Wafer (IRL) - Laetitia Royer (CAN), Zoe Aldcroft (ANG) - Maud Muir (ANG), Georgia Ponsonby (NZL), Hope Rogers (USA)