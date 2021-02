Droits TV. La LNR espère dépasser les 100 millions, la LFP demandait plus d'un milliard

La LNR a lancé un nouvel appel d'offre il y a quelques semaines. Le rugby veut éviter un scénario semblable à celui que connaît actuellement le foot.

Le 21 janvier dernier, Midi Olympique indiquait que la LNR avait lancé un appel d'offre pour les droits TV pour la période 2023-2027. Un appel d'offre qui s'applique essentiellement au Top 14 et non pas à la Pro D2. En effet le journal spécialisé rapporte d'ores et déjà que Canal + a obtenu les droits de cette dernière jusqu'en 2027 pour 8M€ par an. Pour rappel, la chaîne cryptée détient déjà les droits télés du Top 14 jusqu'en 2023. Canal + remporte les droits télé du Top 14De son côté, la Ligue réclame 3 packages. Les packages 1 et 2 sont principalement axés sur la diffusion des matchs et le droit de diffuser des magazines sur le Top 14. Le troisième package est un pack temps fort, avec des résumés et des extraits en quasi-direct. Le prix de réserve publiés permettrait à la LNR d'obtenir 105M€ annuels contre 98M à l'heure actuelle. Le cap symbolique des 100 millions pourrait donc être dépassé. ''Nous travaillons sur cet appel d'offres depuis plusieurs mois, parce que nous avons besoin de nous projeter dans l'avenir et de permettre aux clubs et à la LNR de travailler avec davantage de sérénité et de visibilité, d'autant plus dans le contexte d'incertitude actuel lié à la crise sanitaire et de ses conséquences économiques, a commenté le futur ex-président de la Ligue Paul Goze. La perspective de la Coupe du Monde 2023 ouvre de grandes opportunités d'exposition et de valorisation de notre sport. Le TOP 14 est le championnat le plus attractif au monde et une magnifique vitrine du rugby de clubs et de la formation française.'' Le dossier d'appels d'offres a donc été transmis aux différents groupes intéressés par le championnat de France. Droits télé/Top 14 - Malgré la suspension des matchs, Canal + paieraQuinze diffiseurs aurait reçu le dossier d'après Le Parisien qui évoque BeIN Sports, France Télévisions ou encore Amazon. Canal + serait en pôle pour rafler le premier pack, mais si son engagement venait à être limité, d'autres chaînes pourraient obtenir les lots restants. Selon L'Equipe, l'heureux élu devra payer la moitié de la somme en avance, le rugby voulant s'éviter une mauvaise surprise comme c'est actuellement le cas au foot. En effet Mediapro a annoncé l'arrêt de sa chaîne Téléfoot. Plongé dans un marasme financier dû principalement à la crise du Covid-19 qui a suspendu un moment les compétitions sportives, principales sources de revenu de la chaîne, le groupe sino-espagnol a fait marche arrière. La Ligue 1, dans une impasse sans précédent, se cherche donc plus que jamais un diffuseur. Pour rappel, le 29 mai 2018, la LFP annonçait avoir cédé les droits du championnat pour une somme mirobolante de 1,153 milliards d'euros. On est donc très loin des 98M actuel au rugby. Parmi eux, 780M devaient provenir de Médiapro.