Des bastions historiques du rugby français : on vous donne les affiches (probables) des barrages de Nationale

Si Dax et le VRDR sont assurés d'être en demie, les affiches des barrages sont, elles, encore inconnues. Officiellement.

C’est désormais officiel ! Avant l’ultime journée de la phase régulière de Nationale, on connaît les demi-finalistes directs, avec Dax et Valence-Romans. Mieux, on connaît aussi les 6 équipes qualifiées pour les phases finales, puisque Narbonne ou Nice sont désormais hors de course pour prolonger leur saison de quelques semaines… Mais dans quel ordre ? C’est une question à laquelle il n’y a pas encore officiellement de réponse et que la journée 26 devrait nous donner. La seule certitude venant du fait qu’Albi terminera à la 3ème place peu importe son dernier résultat, et affrontera donc le 6ème de la saison régulière.

AMATEUR. VOICI LES AFFICHES DES 32ÈMES DE FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FÉDÉRALE 3Pour autant, au vu des affiches de la 26ème semaine de championnat, ceux qui suivent d’un œil avisé la Nationale savent que les choses ne devraient - sauf énorme surprise - pas bouger. Car en suivant la logique, les enjeux et la forme du moment, Bourg-en-Bresse, 6ème, devrait bel et bien l’emporter chez lui face à une équipe de Tarbes qui n’a rien lâché sur la pelouse de Dax samedi dernier, mais qui n’a plus rien à jouer. Mais même en empochant un éventuel bonus offensif, d’ailleurs, les Bressans devraient rester à distance de Bourgoin, 5ème et qui se déplace à Rennes, qui ne s’est imposé que 4 fois cette saison et d’ores et déjà relégué. Tandis qu’une place plus haut, le 4ème Blagnac va recevoir une équipe de Suresnes sur courant alternatif cette saison, et surtout 2ème plus mauvaise équipe de la phase retour. On vous laisse imaginer le résultat…

RUGBY. IMPRESSIONNANT LEADER DE NATIONALE, DAX VA-T-IL REMONTER DANS L’ANTICHAMBRE DU TOP 14 ?Ainsi et selon toute vraisemblance, le classement actuel devrait rester tel quel et les barrages, disputés au mois de mai, devraient opposer les Hauts-Garonnais aux Isérois, et les Tarnais aux joueurs de l’Ain, chez le mieux classé. En rappelant que les vainqueurs de ce match sec joueront ensuite des demi-finales en aller-retour, qui détermineront les promus en ProD2. En effet, si la finale de Nationale dévoilera le champion de France de 3ème division, les gagnants des demies auront d’ores et déjà glané leur accession à l’échelon supérieur. Un format qui a ses détracteurs, comme ses aficionados…

Les affiches probables des barrages : Albi vs Bourg-en-Bresse (Dax en demie) et Blagnac vs Bourgoin (VRDR en demie).