Depuis quand la France n'avait pas été autant à la fête en attaque dans le Tournoi ?

Si la victoire finale a échappé à la France pour un rien, les Bleus ont montré de très belles dispositions en attaque dans ce Tournoi des 6 Nations 2020.

Sous la houlette de son capitaine Charles Ollivon, auteur de quatre essais, et meilleur marqueur de la compétition, le XV de France a été très en vue en attaque dans le 6 Nations. Les Bleus ont parfaitement terminé le Tournoi comme ils l'avaient commencé avec une victoire et de beaux essais inscrits contre l'Irlande. Avec 17 réalisations, la France a été, avec l'Irlande, la meilleure attaque. Les Tricolores dominent cependant les Irlandais au nombre de points marqués : 138 contre 132. On est très loin du record de points établi par l'Angleterre en 2001 avec 229 points. Néanmoins, cela faisait bien longtemps que le XV de France n'avait pas terminé en tête dans ce domaine.





🔥🏉 Un 𝟑𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒏𝒆 meilleur marqueur d'essais de ce #SixNations 2020 ! Félicitations à notre capitaine 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐎𝐥𝐥𝐢𝐯𝐨𝐧 auteur de 4 essais et qui succède à l'anglais Jonny May ! #XVdeFrance #NeFaisonsXV pic.twitter.com/54i6h5CNy6 — France Rugby (@FranceRugby) November 2, 2020

Même lors de sa victoire avec le Grand Chelem en 2004, les Bleus avaient été dépassés par les Anglais (150 contre 144). Deux ans plus tard, les Bleus remportaient à nouveau le Tournoi avec cette fois-ci la meilleure attaque (148 points marqués). Bis repetita l'année suivante, avec 155 unités, soit six de plus que l'Irlande. Une période faste pour les Tricolores, à nouveau en vue en 2009 à égalité avec l'Angleterre (124) et en 2010 (135).



Mais depuis ce dernier Grand Chelem, les Bleus n'avaient guère été à la fête. Il y a d'ailleurs eu des années sans par la suite comme en 2013 avec seulement 73 points inscrits par les Bleus, classés à la 6e place du Tournoi. Trois ans plus tard, ils n'avaient guère fait mieux avec 82 points au compteur. Presque deux fois moins que les Gallois cette année-là. Ce renouveau offensif, avec notamment une charnière explosive et inspirée, des avants conquérants, ne laisse présager que du bon pour l'avenir. Et particulièrement pour la Coupe du monde 2023 organisée en France.