XV de France - Revivez la victoire et les beaux essais français en vidéo

Le XV de France s'est imposé face à l'Irlande, et avec la manière. Si ce n'était pas suffisant pour une victoire dans ce Tournoi, les Bleus ont régalé.

Plus tôt dans la journée, les Anglais, en bonne position pour remporter le Tournoi, ont rempli leur part du contrat en venant à bout de l'Italie. Ces derniers ont réussi à tenir une mi-temps mais le score final est sans appel : 5 à 34. Il fallait pour les Bleus, gagner. Le reste n'était que défi difficile mais possible. 31 points d'écart avec l'Irlande était donc une chose quasiment impossible, mais les Bleus ont réussi à ne pas tomber dans le faux rythme imposé par les coéquipiers de Jonathan Sexton.

Ce fut un match à "réaction", avec du jeu dans le déséquilibre, mais les contre-attaques françaises après des ballons de récupérations ont permis au XV de France de s'imposer sur le score de 35 à 27. Antoine Dupont a inscrit un essai avec ses courses de soutien intérieur qu'il maîtrise parfaitement. François Cros pousse son effort jusqu'au bout et permet d'obtenir 7 points de plus avec un essai de pénalité. Les Bleus terminent à la deuxième place du Tournoi, derrière l'Angleterre, mais remplissent un capital sympathie énorme pour les prochaines échéances et l'Autumn Nations Cup.