6 Nations - 3 Français nommés au titre de meilleur joueur du Tournoi

Le Comité du Tournoi des 6 Nations a présenté la liste des 6 nommés au titre de meilleur joueur du Tournoi 2020.

Il n'y a pas de surprises dans cette liste quand on voit le Tournoi de nos Bleus. Le Comité du Tournoi des 6 Nations 2020 a dévoilé la liste des 6 prétendants au titre de meilleur joueur cette année. On y retrouve donc 3 Français : Romain Ntamack, Grégory Alldritt et Antoine Dupont. Au total, c'est donc 50 % de chance de remporter le titre pour les Bleus.

Les autres joueurs concernés sont les deux Anglais Ben Youngs et Maro Itoje, accompagné de CJ Stander, l'Irlandais. Ce dernier a des stats affolantes avec 77 mètres balle en main et 6 rucks gagnés. Cependant, Romain Ntamack présente un nombre de points de 57, faisant de lui le meilleur réalisateur de cette édition. Ce jeudi, le résultat sera connu pour nos Français. Alors qui pour succéder à la légende Alun Wyn Jones ?

Pour voter pour nos Bleus, c'est par ici !