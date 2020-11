Teddy Thomas propre en défense, Dupont indécent et Bouthier main ferme : nos notes des Bleus

Nous aussi on a décidé de noter les Bleus face à l'Irlande. Une sorte de commentaires Trip Advisor du sport.

C'est fou d'avoir une activité aussi importante quand on porte ce nom de famille. Cissou, de son surnom, pourrait presque se renommer comme le meilleur joueur de foot français. Plaquages, mêlées, rucks, avancées balle en main : note amplement méritée pour "l'enfant de Lannemezan" comme cela a été rappelé 57 fois cette semaine.

Les Toulousains lui donneraient 12/10, mais ils ne sont présents que sur Twitter et Facebook. Marchand a encore une fois démontré qu'on peut venir de Lourre-Barousse, évoluer à Montréjeau et faire la misère à des joueurs aux noms imprononçables quand on vient du 65.

Mohamed Haouas : 7/10

Haouas a été efficace dans ce qu'il avait à faire et les Irlandais ne sont pas si bêtes que ça, vu qu'ils préféraient s'en prendre à Vincent Rattez.

Le Roux : 6/10

Celui qui portait le 4, pas Finlay Bealham. 6 points pour son activité défensive énorme. Marge de progression encore immense. A croire que Fabien Galthié ne lui a pas encore montré ce qu'il y avait au centre du jeu : un ballon.

Une activité débordante et une envie de jouer qui se justifient par une licence au MHR le reste de l'année.

Il avait décidé ce soir-là de jouer au foot. Son essai de pénalité est un bijou de touché de balle. Pas de chance, il se blesse au pied. Plaqué sans ballon, il ne lève pas les bras pour tout simplement continuer son action. Rory Kockott ne comprend pas.

Cette capacité quasi-suicidaire à taper contre des murs est unique. Le principe du rideau à la place des portes chez soi doit venir des parents Alldritt.

Que des numéros 10 dans la team Stade Toulousain. Mais bon, "il aurait dû jouer 12 parce que Carbonel il est meilleur comme ça on peut jouer à deux 10".

C'est quand même formidable de découvrir un autre sport en regardant Antoine Dupont jouer. Sa vie consiste à courir à côté des cyclistes pour finalement les doubler sur le sprint final. Il faudra penser à ne plus l'appeler "demi de mêlée" quand on voit ces prestations pleines.

Tu as des ailiers de talents en France. Tu décides de le mettre à l'aile alors qu'il forme une paire unique avec Vakatawa. Il fait un bon match et tout le monde change d'avis. Sauf moi, rappelons que la stratégie des Irlandais étaient de mettre des piliers en face des ailiers.

3 points pour l'aboulie de ses parents dans le choix du prénom et du nom. Mais Arthur (ou Vincent je ne sais jamais), a déjà l'étoffe d'un leader au centre du terrain. Il a perdu un ballon, doit-on sélectionner Olivier Klemenczak ?

Une main ferme sur sa ligne comme un gardien du TFC. Mais dommage qu'on fasse du rugby.

Vincent Rattez : 4/10

Je me demande où sont les personnes qui criaient sur tous les toits qu'il fallait lancer Vincent Rattez à la place de Teddy Thomas ? C'est fou d'avoir mis le mode avion dès la 8e minute de jeu.

Une activité de lapin pour Crétin.*

Teddy Thomas : 10/10

Pas un plaquage raté. Propre.

Wayne Barnes : 9/10

L'arbitre préféré des supporters français, tout simplement parce qu'il parle mieux français qu'un Tongien de Fédérale 2.

On attendait des courses de taureaux et on a eu des tutos coiffure.

Si quelqu'un sait où il va quand il court, qu'il mette l'itinéraire partagé sur Waze.

Non nôté : le médecin indépendant des bonnes décisions, le vomi de Cian Healy Baptiste Serin et Pesenti, le club formateur de Virimi Vakatawa et le public vraiment inexistant.

* : On est dimanche