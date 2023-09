DEFI PRONOS. Quel pronostiqueur faut-il suivre pour vous la raconter devant des copains ?

Après deux journées Coupe du monde, on fait le point sur le classement de notre défi pronos. Quel pronostiqueur faut-il suivre pour vous la raconter devant des copains ?

DEFI PRONO. Coupe du monde. Qui domine le classement des pronostiqueurs après la première journée ?Notre défi pronos se poursuit à l'occasion de cette troisième journée de la Coupe du monde. Les deux premiers week-ends de compétition ont été riches en rebondissement. Entre le succès des Anglais sur les Argentins, les bonnes prestations de l'Uruguay et la victoire historique des Fidji sur l'Australie, nos pronostiqueurs ont eu la vie dure. Théo revient sur cette deuxième journée.

Deuxième week-end de compétition et une nouvelle fois quelques résultats assez surprenants. Une compétition difficile à appréhender finalement. Plein de jus, les Uruguayens ont vraiment posé des problèmes à une équipe française remaniée et qui pensait visiblement pouvoir en coller 50 en jouant les mains en haut du guidon. Les Latinos ont montré que ce sport commençait par le combat, et franchement, je pense qu’ils en ont surpris plus d’un quant au score final, dont moi. Je les voyais exactement faire ce type de match, par contre, je voyais les Bleus assez rapidement arriver à trouver leurs failles et en prendre la mesure. Il n’en fut rien, ça donne un prono raté 😅😅 Quant aux Irlandais, pas de surprise ! Malgré la belle équipe tongienne sur le papier, je les voyais disposer assez largement des hommes du Pacifique, surtout en 2ᵉ période. Tout de même, les coéquipiers de Sexton m’ont impressionné en collant presque 60 à ceux de Pita Ahki. La maîtrise de l’Irlande, c’est du délire, et j’ai hâte de voir si elle sera aussi présente face aux Springboks et leur "physicalité" unique. Enfin, côté Pays de Galles vs Portugal, je vous l’avais dit ! Que je voyais nos amis portugais poser de vrais problèmes aux Gallois et les mettre à mal grâce à leur jeu fait de vitesse et de prises d’initiative. Dans ce match débridé, je voyais plus de points que les 36 qui ont été inscrits, par contre, en termes d’écart de points, on y est. J’avais dit victoire entre +20 et +25, au maximum. Bien loin des 50 points que certaines mauvaises langues avançaient… Ce week-end, je pense d’ailleurs qu’il faudra suivre avec attention le Portugal vs Géorgie. Si les Lelos ne prennent pas le pas devant d’emblée, on pourrait avoir la première grosse surprise du Mondial.

VIDEO. DEFI PRONOS. Nos ''spécialistes'' se mouillent : la France victorieuse, les Anglais battus, l'Ecosse trop justeEffectivement, ce Géorgie vs Portugal sera à suivre malgré la très grosse affiche entre l'Afrique du Sud et l'Irlande. Une nouvelle fois, il faudra voir le nez creux. À la traîne au classement, raison des malus, Thibault va-t-il oser des paris risqués pour gagner des places ?

Après le premier week-end où j'avais vu les vaincus trop beaux, je me suis ravisé en pronostiquant des écarts plus importants. Mais pour le moment, je n'ai pas encore réussi à faire un prono parfait, à savoir vainqueur + écart de points. Il faut que je me fasse plus confiance. Et puis, je n'ai rien à perdre vu mon retard. J'ai failli mettre l'Uruguay gagnant face à l'Italie mais je me suis ravisé au dernier moment. Les Sud-Américains ont craqué et finalement, je ne prends qu'un point sur ce match. Cette fois-ci, je suis mon instinct et je pronostique sur un succès des Portugais sur les Géorgiens. Advienne que pourra ! J'espère aussi que les Bleus ne vont pas me laisser tomber car j'ai annoncé un succès avec un écart supérieur à 51 points ! Soit tout l'inverse du choc entre les Boks et l'Irlande. J'ai beaucoup hésité sur cette rencontre. Finalement, j'ai opté pour les Sud-Africains sur score serré.

L'émission du Mondial - Défi Pronos : Qui sera le meilleur pronostiqueur ?L'autre rencontre à suivre ce week-end se jouera du côté de Lyon avec l'affiche entre le Pays de Galles et l'Australie. Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, tous nos pronostiqueurs avaient donné les Wallabies vainqueurs. Ont-ils changé d'avis depuis le revers concédés face aux Fidjiens ? Grégory Arganese avait d'ailleurs changé d'avis en donnant les Fidjiens victorieux, mais il a oublié de modifier son prono. Ce soir, l'ancien talonneur, du fait de la composition du XV de France, estime que les Bleus vont passer 70 points aux Namibiens et ce, alors qu'il avait annoncé un score initiale de 55 à 5 pour les Tricolores. Quid des autres rencontres ?

Les Argentins m'ont vraiment déçu. Je les vois gagner (face aux Samoa, NDLR.) mais vraiment ric-rac. Entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, je vais peut-être changer (Greg avait annoncé une victoire sud-africaine 23 à 20). Les Boks sont très solides mais je pense que l'Irlande va gagner samedi. Même s'ils ont mis une volée à la Roumanie, ils repartent avec un banc à 7 avants, donc s'il y a un souci derrière samedi, ça ne sera pas pareil.

Au classement, on voit que Jean se détache grâce à de bons pronostics. Derrière, Greg et Théo se tirent la bourre tandis que Thibault, qui parfait un malus de 10 points après le confessionnal, est détaché ! Mais rien n'est perdu, car il reste encore beaucoup de matchs jusqu'à la finale. Voici le classement après deux journées :