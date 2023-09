VIDEO. DEFI PRONOS. Nos ''spécialistes'' se mouillent : la France victorieuse, les Anglais battus, l'Ecosse trop juste

En marge de la Coupe du monde, le Rugbynistère a lancé son concours de pronos entre Théo et Thibault, et deux anciens joueurs Grégory Arganse et Jean Monribot.



Le grand jour est arrivé ! Ce vendredi, le XV de France affronte la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde ! Une affiche digne d'une finale qui va lancer cette compétition tant attendue par tous les joueurs et les supporters.



Du côté du Rugbynistère, on s'est aussi lancés dans une compétition parallèle. Un concours de pronostics entre deux de nos rédacteurs, Théo et Thibault, et deux anciens joueurs : Grégory Arganse et Jean Monribot. Si vous suivez le Rugbynistère depuis un moment, et que vous avez participé à nos lives Instragram, vous connaissez sûrement Greg, ancien talonneur de Castres et Bayonne. Jean nous a rejoints cet été dans le cadre de ce défi prono. L'ancien troisième ligne ayant évolué les couleurs d'Agen, Toulon et Bayonne, est un vrai compétiteur et entend bien remporter ce concours.

Les règles du jeu sont simples : il faut pronostiquer sur le bon vainqueur mais aussi devenir avec précision l'écart au coup de sifflet final. Pour pimenter cette compétition, on a demandé à chacun de distribuer 15 points, à répartir entre les trois autres candidats lors du confessionnal. Ces points ont permis de donner un bonus à celui qui en a reçu le plus, et un malus, à celui qui en a reçu le moins. Avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, Théo à 0, Greg à 5, et Jean à 15 tandis que Thibault est à moins 10. Pour rappel, Greg et Jean ont gagné 10 points chacun après une partie de pétanque endiablée.

Avant cette première journée, nos quatre spécialistes évoquent leurs pronos pour le match entre les Bleus et les All Blacks, mais aussi les autres grosses affiches du week-end. Pour Greg, ce match face aux All Blacks devrait être spectaculaire : "On prendra un gros en quart quoi qu'il arrive. Donc je pense que ça va jouer énormément. Ils ne vont pas se poser de questions et ça va être débridé."



Ce premier week-end de compétition sera riche avec également un choc entre l'Afrique du Sud est l'Ecosse. "Un match qui sera extrêmement plaisant entre deux équipes qui pratiquent l'un des meilleurs de ces dernières saisons", selon Théo. Jean confie avoir été impressionné par les Boks. "On sent qu'ils sont sûrs d'eux, en pleine confiance. Mais j'aime cette équipe d'Ecosse et sa façon de jeu. Je pense qu'il y aura pas mal d'essais."



Quid de cet Angleterre vs Argentine qui est déjà décisif pour la qualification pour les quarts de finale ? "Les Argentins sont capables de tout, lance Greg. S'ils étaient disciplinés, j'aurais misé sur un carton des Pumas. Mais on sait que lorsqu'on met le curseur trop haut, on bascule. C'est une des équipes les plus sanctionnées avec des fautes faciles à éviter. Mais dans l'envie et le jeu, ils sont au-dessus des Anglais."



Nos pronostiqueurs ont-ils le nez creux ? Tout au long de cette aventure, nous partagerons nos pronostics et suivrons de près les scores et leurs pronos. Suivez-nous sur nos vidéos et restez branchés sur nos articles dédiés, car les rebondissements ne manqueront pas. De nouveaux lives seront également organisés lors des phases finales au mois d'octobre (14, 20 et 27).