DEFI PRONO. Coupe du monde. Qui domine le classement des pronostiqueurs après la première journée ?

Après la première journée de la Coupe du monde, on fait le point sur les pronostics de nos spécialistes dans la cadre de notre défi prono. Qui domine le classement ?

VIDEO. DEFI PRONOS. Nos ''spécialistes'' se mouillent : la France victorieuse, les Anglais battus, l'Ecosse trop justeLa première journée de la Coupe du monde a été riche en essais et en spectacle. Comme nos pronostiqueurs l'avaient prévu, le XV de France s'est imposé face à la Nouvelle-Zélande lors du match d'ouverture. Mais nos quatre spécialistes, à savoir Gregory Arganese, Jean Moribot ainsi que nos deux rédacteurs Théo et Thibault, n'étaient pas d'accord sur l'ampleur du score. Au final, c'est Greg qui a eu le nez creux avec un prono de 27 à 17 pour un score de final de 27 à 13. D'aucuns appelleront ça l'expérience. Du côté de Thibault, si le score pronostiqué était de 24 à 21, la physionomie du match lui a aussi donné raison.

J'ai donné un peu trop de points aux All Blacks, mais vu l'entame des deux périodes, ça aurait pu être serré. J'ai eu raison sur l'entame de feu des Néo-Zélandais et le côté laborieux de ce premier match pour le XV de France. Ce match comme les autres rencontres de la première journée me poussent cependant à donner moins de points aux vaincus. J'ai tendance à les voir trop beaux. Mais les défenses sont solides !

Théo était un peu dans l'incertitude avant ce premier tour du Mondial. Allait-on assister à des surprises ? Les cadors comme l'Irlande ou encore l'Australie allaient-ils gérer ?

En ce sens, je ne savais pas vraiment ce que serait en mesure d’opposer la Roumanie à l’Irlande, par exemple. Ou plutôt si l’Irlande lèverait le pied une fois le score acquis, ce qu’elle n’a jamais fait, d’où les 82 points inscrits. Quant aux Bleus, l’ultime essai de Jaminet est venu alourdir un peu la marque. 27 à 12 face aux All Blacks en match d’ouverture, j’avoue que je ne m’y attendais pas, même s’il y a deux essais partout sur le match. Je voyais une victoire française, mais de 10 points grand maximum. On ne connaît pas les limites de ces Bleus. Petite surprise à laquelle je m’attendais finalement : la victoire des Gallois face aux Fidji. Le jour du match, j’avais un mauvais pressentiment sur cette équipe du Pacifique sans son ouvreur Muntz, et je me doutais qu’en étant pragmatiques et en ne s’exposant pas, les Gallois pourraient se sortir du piège. C’est pour cela que je vais bien vérifier mes pronostics jusqu’au dernier moment pour les matchs à venir.

Outre la victoire galloise sur les Fidjiens, c'est le succès anglais sur l'Argentine qui en a surpris plus d'un. Grâce à la botte de Ford, le XV de la Rose a déjoué de nombreux pronostics. À 14 contre 15, l'Angleterre n'a pas produit grande-chose, mais ce succès lui permet d'avoir déjà un pied en quart.

Les Argentins ont perdu tout crédit ! Je ne vais plus les mettre gagnant sur les prochains matchs ! J'ai regardé le match d'un oeil, donc je ne sais pas si ce sont les Pumas qui ont été catastrophiques ou les Anglais qui ont été bons. À 14 contre 15, c'est surprenant pour une équipe qui était moribonde. Je suis aussi déçu pour les Fidji. Ce sont nos frères de coeur, on a tous joué avec un paquet de Fidjiens. J'y ai cru jusqu'au bout. Et je vais continuer d'y croire. J'avais mis l'Australie gagnante de très peu (27-25), mais je pense que je vais changer. J'ai envie d'y croire même si c'est un pari risqué. Mais je vais plus croire aux Argentins par contre (rires)

Après, cette première journée, c'est Théo qui a marqué le plus de points. Mais c'est Jean qui domine le classement grâce aux points donnés lors du confessionnal et surtout à la victoire lors de la partie de pétanque. Notez que Thibault partait avec un malus de 10 points. Bel effort de la part du vétéran de la rédaction. Pourra-t-il refaire son retard ? Réponse la semaine prochaine.