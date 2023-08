L'émission du Mondial - Défi Pronos : Qui sera le meilleur pronostiqueur ?

Découvrez notre émission consacrée au Mondial 2023 en France. Dans ce premier épisode, Grégory Arganese et Jean Monribot et nos rédacteurs évoquent les favoris et les joueurs à suivre.





Chers lecteurs, passionnés du rugby, à l'occasion de ce Mondial organisé en France, le Rugbynistère s'est lancé dans un concours de pronostics en partenariat avec Winamax ! Cette compétition relevée mettra à l'épreuve les connaissances de deux de nos rédacteurs ainsi que celles de deux anciens pros : Grégory Arganese et Jean Monribot.



Les loustics, copains comme cochon, vont se mesurer dans une lutte acharnée pour décrocher le titre suprême de pronostiqueur à l'issue de cette édition 2023 qui s'annonce plus spectaculaire que jamais.

Si vous suivez le Rugbynistère depuis un moment, vous reconnaissez sûrement Greg Arganese, le talonneur ayant brillé à Castres et Bayonne. Greg, qui s'est déjà illustré dans nos lives enflammés sur Instagram, a fait les présentations avec Jean Monribot. Le troisième ligne ayant évolué les couleurs d'Agen, Toulon et Bayonne, s'est prêté au jeu, chez lui, entre deux affrontements virils avec un bouc (histoire vraie).

En face, nous aurons Théo Fondacci, l'encyclopédie vivante du Rugbynistère tout droit venue de la cité phocéenne, et Thibault, l'homme au plus de 10 000 articles sur le site. Une compétition enflammée s'annonce, où nous allons rivaliser d'ingéniosité pour déterminer le meilleur pronostiqueur de cette Coupe du Monde.

Les règles du jeu sont simples, mais l'enjeu n'en reste pas moins important pour nos compétiteurs. Pronostiquer le bon vainqueur, c'est bien, mais deviner avec précision l'écart au coup de sifflet final, c'est là que la magie opère ! Et ce n'est pas tout ! Pour pimenter le jeu, on a demandé à chacun de distribuer 15 points, à répartir entre les trois autres candidats lors du confessionnal. Ces points permettront de donner un bonus à celui qui en aura reçu le plus, et un malus, à celui qui en aura reçu le moins.



Tout au long de cette aventure, nous partagerons nos pronostics et suivrons de près nos scores. Suivez-nous sur nos vidéos et restez branchés sur nos articles dédiés, car les rebondissements ne manqueront pas.

Notez bien que cette première émission a été enregistrée avant l'annonce du forfait de l'ouvreur vedette de l'équipe de France. L'incertitude fait partie de la beauté du rugby, et nous sommes prêts à affronter tous les rebondissements avec le sourire. Alors, accrochez-vous à vos crampons virtuels, car cette compétition promet des surprises, des fous rires et surtout, du rugby !

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr ( 09 74 75 13 13 - appel non surtaxé). Les jeux d’argent sont strictement interdits aux mineurs. Jouer n’est pas une alternative au travail, et ne permet pas de s’enrichir.