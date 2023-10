COUPE DU MONDE. Le XV de France, Portugal… Quels sont les Tops de cette phase de poule ?

Après un mois de compétition, la phase de groupe de cette Coupe du Monde 2023 vient de prendre fin. L'occasion pour nous de revenir sur les équipes de ce début de Mondial.

1 mois après le match d'ouverture de cette Coupe du Monde entre la France et la Nouvelle-Zélande, la phase de groupe de cette compétition vient de prendre fin ce dimanche soir, avec la victoire du Portugal contre les Fidji. Un succès surprise, qui clôture comme il se doit cette première partie du Mondial. Et avant d'entamer les quarts de finale qui débuteront le week-end prochain, nous avons décidé de revenir sur les équipes qui nous ont marqué durant cette phase de groupe. Pour ce faire, nous avons donc sélectionné 5 Nations, qui, pour des raisons qui peuvent être diverses, ont retenu notre attention.

Pour être franc, plusieurs équipes pouvaient prétendre à cette 5ème place. À commencer par celle qui a terminé première du groupe D, l'Angleterre. Mais voilà, même si les coéquipiers de Farrell ont gagné tous leurs matchs, le jeu proposé par la Perfide Albion est loin d'être flamboyant. Pire, il s'avère assez soporifique, et ce peu importe l'adversité en face. Et cerise sur le gâteau, l'Angleterre est passée toute proche de s'incliner face à une équipe des Samoa courageuse, mais assez limitée. Les Fidjiens auraient eux aussi pu prétendre à cette 5ème position. Mais voilà, avec seulement 2 victoires en 4 matchs (dont une sur le fil face à la Géorgie), difficile de les placer devant l'Afrique du Sud. Car oui, même s'ils ont fini deuxièmes derrière l'Irlande, les Springboks ont prouvé une fois de plus qu'il va falloir compter sur eux pour la victoire finale. Très solides face à l'Écosse, ils ont ensuite déroulé contre la Roumanie et les Tonga. Seule l'Irlande a réussi à les battre, dans un match aussi serré que rude. De quoi mériter largement cette place, pour le futur adversaire du XV de France.

Seule équipe de ce classement à ne pas être qualifiée en quart de finale, le Portugal est sans aucun doute la belle surprise de ce Mondial 2023 ! Car même si certains observateurs nous avaient prévenu du niveau des hommes de Patrice Lagisquet, personne n'aurait pu prévoir que ces derniers proposent un tel jeu, face à des grosses nations du circuit mondial ! Sans aucun complexe, les Loups ont d'ailleurs réussi à arracher un match nul historique face à la Géorgie (18-18), avant de réaliser l'impensable, en battant les Fidji lors du dernier match ! Un premier succès dans cette compétition dans l'histoire du Portugal, et ce pour sa deuxième participation seulement. En bref, un petit poucet comme on les aime, qui a su bousculer toutes les équipes qu'il a eu à affronter.

Qui aurait pu croire, quelques semaines avant le début de la compétition, que le Pays de Galles allait finir premier de son groupe, et invaincu qui plus est ? Soyons honnêtes, pas grand monde. Et pourtant, c'est bien ce qu'a réussi à réaliser le XV du Poireau. D'abord victorieux des Fidji dans un match qui a certes, fait naître quelques polémiques, le Pays de Galles a ensuite maîtrisé le Portugal, avant d'écraser 40 à 6 l'Australie, ainsi que la Géorgie 43-19. Pas l'équipe la plus rassurante, les Diables Rouges ont néanmoins réussi l'essentiel, dans une poule dont ils pouvaient très bien ne pas sortir ! D'ailleurs, il ne serait pas étonnant de voir les coéquipiers de Biggar atteindre au minimum les demi-finales, étant donné que ces derniers affronteront une équipe d'Argentine loin d'être au top de sa forme...

Comment ne pas mettre le XV de France dans un top 5 des meilleures équipes de cette phase de poule ? Vainqueurs des All Blacks lors du match d'ouverture (ce qui constitue d'ailleurs la première et seule défaite de la Nouvelle-Zélande en poule de Coupe du Monde), les Bleus ont fini premier du groupe A sans jamais trembler. Mieux encore, ils ont su faire preuve de caractère, après le match manqué face à l'Uruguay. Car après ce petit accident de parcours, les hommes de Galthié ont inscrit 156 points en seulement deux rencontres, pour 7 points encaissés. Même sans Antoine Dupont (qui pourrait faire son retour en quart de finale), l'on sent que le XV de France ne cesse de monter en puissance. Autant vous dire que le match de dimanche soir face aux Springboks, risque d'être aussi électrique que passionnant.

Et pour finir en beauté ce classement, parlons de la première nation mondiale, l'Irlande. Placés dans le groupe de la mort, les Irlandais ont parfaitement su négocier leur phase de poule. Large vainqueurs de la Roumanie et des Tonga, les coéquipiers de Sexton ont ensuite remporté le choc des titans face aux Springboks, sur le score de 8 à 13. Excellents en défense, ces derniers ont réussi à contenir les multiples assauts sud-africains, tout en faisant preuve d'un réalisme proche de la perfection.

Et pour clôturer le tout, l'Irlande a marché sur l'Écosse 36 à 14, et ce alors même que le XV du Chardon était venu au Stade de France pour gagner son ticket en quart de finale. Finalement, et lorsqu'on y regarde plus près, l'Irlande est certainement l'équipe qui a le plus impressionné lors de cette phase de poule. Reste à voir si celle-ci arrive à confirmer les attentes placées en elle, et ce dès le week-end prochain, face aux All Blacks.

