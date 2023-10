RUGBY. Finis les calculs, c’est bien France - Afrique du Sud en quart de finale !

En battant l’Italie, la France s’est assuré une place en quart de finale de la Coupe du monde de rugby.

The show must go on ! Après une phase de poule qui n’a pas comblé tous les supporters, l’odeur de la phase à élimination directe se fait sentir. Ce samedi 7 octobre, la large victoire irlandaise sur l’Écosse (36-14) confirme les premiers indices sur le futur adversaire des Bleus. Le dimanche 15 octobre prochain, le XV de France défiera les Springboks au Stade de France à 21h.

🇫🇷🆚🇿🇦 On jouera 𝐥’𝐀𝐟𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐝 en quarts ! #UnisPourUnRêve



📅 Rendez-vous le dimanche 15 octobre à 21h au @StadeFrance 🏟️ ! #RWC2023 pic.twitter.com/JSgSiKZoRY — France Rugby (@FranceRugby) October 7, 2023

Pour cette rencontre, les Bleus ont rendez-vous avec l’histoire ! À Saint-Denis, ils ont l’occasion d’écarter l’Afrique du Sud de la course au titre. Vainqueurs de la dernière Coupe du monde au Japon, Siya Kolisi et ses coéquipiers voudront garder la main sur le trophée William Webb-Ellis.

Les Springboks, un souvenir coriace

Puissants et véloces, les joueurs de la sélection sud-africaine vont imposer un duel rugueux aux Bleus. Sous l’ère Fabien Galthié, la France n’a défié qu’une seule fois les champions du monde. C’était le 12 novembre 2022 au Stade Vélodrome de Marseille. La rencontre s’était soldée par une victoire au forceps de la France (30-26).

Devenue précocement mythique, cette rencontre avait offert un scénario riche en rebondissements. De chaque côté de la feuille de match, un ancien meilleur joueur du monde avait reçu un carton rouge. En effet, Pieter-Steph du Toit et Antoine Dupont avaient tous deux connus une expulsion définitive.

Pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs

Bien évidemment, ce souvenir ne fait pas office de prémonition. Dans la banlieue parisienne, Anthony Jelonch et ses coéquipiers n’ont aucune certitude de finir vainqueur. Sur les derniers mois, les Springboks ont montré qu’ils étaient encore clairement au niveau et postulent parmi les favoris de la Coupe du monde 2023.

De plus, leur récente rencontre face à l’Irlande n’a pas permis de rassurer les foules, malgré leur défaite. Dans cette formation, seul un ouvreur complet semble leur faire défaut. Incisifs en défense, étouffants dans les impacts et expérimentés des grands soirs, les Sud-Africains sont des adversaires qu’ils faillent affronter et à la mesure de ce que demandent les Bleus : un premier titre de champion du monde de leur histoire, sur leur sol qui plus est.

