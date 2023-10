XV de France. Matthieu Jalibert est-il la clé pour faire déjouer les Springboks ?

Sensationnel face à l’Italie, Matthieu Jalibert va affronter le plus gros défi de sa carrière avec le XV de France en défiant les Springboks en quart de finale.

Personne ne tombe de haut. La plupart des amateurs de rugby savaient déjà que l’enjeu de cette Coupe du monde de rugby 2023 se multiplierait considérablement à l’arrivée des quarts de finale. S’il y a eu une petite frayeur face à l’Uruguay, les Bleus sont désormais en confiance pour participer à un quart de finale sous-tension.

Le dimanche 15 octobre, à Saint-Denis, les hommes de Fabien Galthié vont affronter l’Afrique du Sud. Malgré ses airs de finale, cette rencontre reste (seulement) un billet pour le dernier carré. Sur son sol, entouré de son public et sous sa bonne étoile, le XV de France ne veut pas quitter si tôt sa coupe du monde.

Les Springboks, défenseurs explosifs

Pour y parvenir, il faudra trouver une réponse adéquate au système de jeu des Springboks. Depuis plusieurs années, les Africains se sont fait les spécialistes des plaquages offensifs. Rapides et agressifs, ils cherchent à empêcher leurs adversaires de mettre en place leur jeu. Face à l’Irlande, cette volonté s’était traduite par un temps de jeu effectif anormalement faible pour une rencontre de ce niveau (27 minutes).

Impossible pour Sexton de souffler le 23 septembre dernier, l’ouvreur avait essayé de trouver une solution. Il avait tenté de longues passes sautées, au risque d'être intercepté par un Cheslin Kolbe attentif, ou s’était appuyé sur le puissant Bundee Aki, telles étaient les options du demi d’ouverture. Si elles n’ont pas toujours permis de jouer, elles ont finalement offert la victoire aux Irlandais. Mais, côté français, Matthieu Jalibert a-t-il également les armes pour permettre aux Français de jouer sans se laisser submerger par les champions du monde en titre ?

Matthieu Jalibert, tout feu tout flamme

Premièrement, si les Sud-Africains défendent agressivement et en montant rapidement, ce n’est pas une situation qui déplaît à Matthieu Jalibert. En Top 14, l’ouvreur bordelo-béglais raffole de la pression. Avec ses excellents appuis et sa vista, il aime se confronter aux défenses adverses pour espérer transpercer. Face aux Springboks, il devra utiliser ses qualités d'appuis pour se défaire de la pression adverse.

Misant beaucoup sur leur défense, les Springboks ne visent généralement pas seulement la zone du 10, mais attaquent aussi le second porteur de balle. Une sorte de double-lame sur la largeur qui verrouille la possibilité d’envoyer au large, mais qui crée aussi un vide derrière les premiers plaqueurs. Ainsi, si l’ouvreur parvient à casser le premier plaquage, un boulevard s’ouvre à lui.

Cette besogne ne marchera pas à tous les coups, mais pourrait favoriser le profil de Matthieu Jalibert. D'autant plus, les Bleus de Fabien Galthié sont une équipe qui ont plus souvent profité des attaques turnover que des combinaisons léchées. Le XV de France aime quand le match s'emballe et bénéficie de nombreux joueurs capables d'être très précieux sur ses occasions imprévues. Les courses de soutien tranchantes de Charles Ollivon ou Gaël Fickou pourraient faire tourner la tête à Faf de Klerk et ses coéquipiers.

S’ils utilisent tous les deux la fameuse “rush défense”, la France et l’Afrique du Sud ne la placent pas sur le même plan d’importance dans leur jeu global. Les joueurs de Jacques Nienaber en font leur force principale, la France, elle, l’utilise comme détonateur. Une rencontre adéquate pour un demi d’ouverture comme Matthieu Jalibert.

