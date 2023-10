COUPE DU MONDE. Le jeu au pied offensif, as de coeur du XV de France

Appliqués et équipés pour faire reculer l'adversaire, les Bleus ne se servent pas du pied que pour coffrer l'opposant. Mais aussi pour l'achever, sur les ailes de Penaud et Bielle-Biarrey.

"Quand on aborde un match, on veut toujours taper plus que l’adversaire et surtout gagner plus de terrain que lui." Parmi les déclarations marquantes des Bleus depuis le début du Mondial, celle-ci de Thomas Ramos est probablement celle qui a retenu le plus notre attention. Dans le sens où elle expliquait - s'il le fallait encore - à quel point le jeu au pied étant devenu prépondérant dans le système du XV de France. Une manière de mieux apprivoiser la chose, et de la prendre à bras-le-corps. "Même contre la Namibie, on a su être sérieux. Peu importent les matchs, c’est un secteur dans lequel on cherche toujours à être performant. On espère y arriver encore contre l'Italie."

A l’issue des phases de poule de ce Mondial, les Bleus sont d’ailleurs l’équipe qui frappe le plus dans le ballon derrière l’Angleterre, et ses 35 jeux au pied de moyenne par rencontre. Laurent Labit, l’entraîneur de l’attaque des Bleus, expliquait pour Rugbyrama : "Quand les équipes sont obligées de porter de très loin, forcément elles se mettent à la faute." Une stratégie qui lui permit de virer en tête à la pause face aux Blacks lors du match d’ouverture (8 à 12), sans jamais avoir franchement été en mesure d’aller derrière la ligne, durant les 40 premières minutes.

Jeux au pied d'occupation, dans les mains et de contournement

Pourtant, les Tricolores pratiquent un rugby beaucoup moins laconique que celui de la Perfide Albion, non ? Toute la différence réside dans la capacité à assurer des transitions rapides, trier les ballons à attaquer et surtout, le faire avec beaucoup d’entrain. En clair, passer de 0 à 100 en un claquement de doigts.

Mais aussi dans la nature de ces jeux au pied. Côté Bleu, la maîtrise de ceux-ci et les possibilités de variation ont permis au "kick" de devenir une véritable arme non plus in extenso stratégique, mais aussi offensive. Ainsi, depuis le début de la compétition et sur les 27 essais marqués par la bande à Galthié, 6 découlent directement d’une frappe dans le ballon.