COUPE DU MONDE. La France dominatrice, l'Argentine impressionnante et les Springboks en patrons

Pour cette première journée de la Coupe du monde de rugby en France, nous nous la jouons pronostiqueurs et nous allons vous donner nos analyses pour chacun des matchs.

La France impose son style

Pour ce choc face aux All Blacks, rien de mieux pour nos Bleus que de commencer la compétition avec une victoire. La deuxième ligne ultra-aérienne proposée par Galthié jouera un rôle majeur en touche, et sera une des clés du match. La Nouvelle-Zélande a montré ses limites face aux Springboks, et le pique de forme des joueurs tricolores devrait apparaître dès ce match. Nous imaginons une première mi-temps haut en couleur, et une belle victoire de la France !

COUPE DU MONDE. Ardie Savea admire Alldritt, et le fait savoir publiquement !

L'Italie déroule face à la Namibie

Malheureusement, cette autre rencontre de la poule A n'aura pas le même suspens et la même attente. Face aux modestes namibiens, la Squadra Azzurra n'aura pas de mal à lancer au mieux sa compétition, et il faudra donc prévoir une farandole d'essais. Nous partons sur une victoire de l'Italie, bonifiée qui plus est !

L'Irlande marche sur la Roumanie

À l'instar des Italiens face aux Namibiens, l'Irlande devrait réaliser la même performance face aux Roumains. En plus de cela, le XV du Trèfle a envoyé sa meilleure équipe possible, avec le retour notable de Jonathan Sexton. Chaque point est important dans une Coupe du monde, et l'Irlande ne se privera pas de tous les cocher. Victoire de l'Irlande avec point de bonus offensif.

Les Wallabies regagnent enfin !

Nous le savons, l'Australie ne débute pas cette Coupe du monde de la meilleure des manières ! La nouvelle équipe d'Eddie Jones n'a plus gagné de matchs depuis 5 rencontres, et pire encore, les Australiens ne sont que l'ombre d'eux-mêmes depuis deux ans. En 22 matchs internationaux, les coéquipiers de Will Skelton n'ont gagné que cinq fois. Néanmoins, face aux Blacks et à la France, ces joueurs ont montré de belles choses et devraient s'imposer face à la Géorgie. Nous misons sur une victoire bonifiée des Wallabies.

XV DE FRANCE. Dorian Aldegheri grille la priorité à Falatea, Galthié s'explique

L'Argentine frappe d'entrée

Ce sera un des autres matchs dans le match de cette première journée ! Les Pumas défient des Anglais qui ne sont pas au meilleur de leur forme, au Vélodrome de Marseille. Les Argentins ont fortement progressé ces dernières années, et sont désormais à la sixième place du classement de World Rugby, devant le XV de la Rose qui est huitième. La bande à Borthwick sera handicapée par l'absence de Farrell et Vunipola, et reste sur un revers amer face aux Fidji. En manque de repères, nous voyons donc une victoire sans appel de l'Argentine, sans points de bonus des deux côtés.

Le Japon entame doucement

Héroïques en 2019 face à l'Afrique du Sud, les Nippons ont depuis stagné sur la scène internationale. De l'autre côté, le Chili est le véritable petit poucet de la compétition et leur chance de victoire semble maigre. Avec des joueurs d'expérience comme Leitch, le Japon devrait gagner assez aisément, et nous voyons même une victoire bonifiée !

XV de France. Le staff des Bleus concocte un banc en 5-3 pour un maximum de possibilités ?

L'Afrique du Sud en patron

Récents vainqueurs des All Blacks sur un large score, il ne fait aucun doute, les Springboks sont en mode Coupe du monde. Ces derniers possèdent le meilleur pack de la compétition, une arme redoutable pour gagner des titres dans le rugby moderne. En face, l'Écosse a aussi de beaux atouts, mais sera privée de sa pépite Van der Merwe. Pour ce premier match, nous voyons l'Afrique du Sud tout en démonstration, avec une victoire à sens unique, et donc bonifiée.

Il faudra compter sur les Fidjiens !

Autre match spectaculaire, le Pays de Galles se confrontera aux Fidji, à Bordeaux. Le temps devrait être idyllique pour les magiciens du ballon ovale, ce qui ne sera pas en faveur des Gallois. Ces derniers restent sur deux défaites consécutives, et seront privés de leurs cadres. Avec une équipe remplie de joueurs plus talentueux les uns que les autres, nous pensons que les Fidji peuvent créer la sensation contre le Pays de Galles. Nous partons sur une victoire des coéquipiers de Radradra, point de bonus offensif et point de bonus défensif pour les Gallois !

STATISTIQUES. Le plus lourd, le plus vieux, le plus rapide… la coupe du monde en chiffres !