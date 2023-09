STATISTIQUES. Le plus lourd, le plus vieux, le plus rapide… la coupe du monde en chiffres !

C’est un petit événement mais Uini Atonio , malgré tous ses efforts pour maintenir son physique de 38 tonnes (1m96 pour 146kg), ne sera pas le joueur le plus lourd de ce Mondial. D’ailleurs, son coéquipier australien de La Rochelle Will Skelton , malgré ses 140kg officiels, auxquels vous pouvez d’ailleurs en rajouter 5 ou 6 officieusement, non plus. Reste que le garçon au plus gros tonnage, donc, dans ce Mondial, possède bien évidemment des origines du Pacifique. Et c’est notre bon vieux Big Ben Tameifuna, avec ses 148kg, qui rafle cette distinction. En espérant pour lui et l’UBB qu’il ne revienne pas du Mondial comme de celui de 2019, soit avec 15kg d’excédent pondéral…

Vous l’avez vu : certains sites ont avancé que le Roumain Stefan Iancu mesurait 2m10 et était donc le plus joueur de ce Mondial. A y regarder de plus près, il semblerait que le colosse des Chênes oscille plus autour des 2m03 et 128kg, ce qui est déjà monstrueux. Mais on comptera plus grand encore, dans cette compétition. Au rayon des géants, retrouvez déjà le Springbok RG Snyman , avec ses 2m07 et son look de viking. Mais aussi Nick Frost (2m06) ou Richie Gray (2m07). Avant d’atteindre le boss final, le Toulousain Richie Arnold, et ses 2m08.