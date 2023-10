COUPE DU MONDE. Josua Tuisova vs Manu Tuilagi : alerte au tremblement de terre sur la Canebière

Pour la 1ère fois de leur carrière, Tuisova et Tuilagi vont (enfin) s'affronter. La prise du milieu du terrain risque d'être terrible, dans la cité phocéenne...

Qui de l’ours polaire ou du gorille au dos argenté est le plus fort ? Qui de Francis Ngannou ou de Deontay Wilder a le coup de poing le plus assommant ? Qui du Professeur ou de Michael Scofield est le plus intelligent ? Voilà autant de questions qui n’ont jamais eu d’autre réponse que de la spéculation du fait d’environnements, de sports ou d’époques différentes.

VIDEO. Qui est le plus explosif ? Et le plus rapide ? Le feu follet Capuozzo ou la machine Caleb Clarke ?

Dans notre balle ovale chérie et après de longues années d’attente, en revanche, on va enfin pouvoir savoir qui de Josua Tuisova ou de Manu Tuilagi est le plus dominant physiquement. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, les deux mètres cubes du Pacifique ne se sont jamais affrontés depuis le début de leur carrière, à respectivement 29 et 32 ans. Mais puisqu’il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas…

Tremblement de terre en quart de finale de coupe du monde

Ce dimanche, lors du quart de finale de coupe du monde entre l’Angleterre et les Fidji, le buffle de Fogapoa et le taureau de Nadi vont donc croiser les cornes pour la première fois. Forcément, pas besoin d’être un ponte de ce sport ni un spécialiste animalier pour savoir que cela risque de faire des étincelles. Qui peut concurrencer Josua Tuisova au nombre de highlights destructeurs sur YouTube ? A part Manu Tuilagi, probablement personne. Qui peut rivaliser avec l’impact physique de l’oncle de Posolo, au milieu du terrain ? Dans le monde du rugby, ils se comptent sur les doigts d’une main et "Josh" en fait bien évidemment partie.

RUGBY. COUPE DU MONDE. Carreras vs Rees-Zammit : 2 bolides pour 1 place en demie

Pour vous donner quelques chiffres, celui qui a fait beaux jours du LOU pendant des années est affiché à 1m81 pour 113kg, n’a que 13% de masse graisseuse et est capable de trimballer sa carcasse à 35km/h. Ses mollets sont épais comme des cuisses (53cm de circonférence) quand ses cuisseaux giboyeux (71cm) seraient convoités par les meilleurs bodybuilders mondiaux.

VIDÉO. 3 minutes de douceur et de tendresse avec le taureau fidjien Josua Tuisova

Quant au bulldozer des Sale Sharks, il oscille toujours autour des 112kg (pour 1m85), n’a pas changé ses lignes de courses tranchantes et est de la trempe des gars qui, paraît-il, "s’amuse" avec des barres à 180kg, sans pour autant trop aimer la musculation. Sont-ils faits comme nous ? Il est évident que non. Un impact entre les deux peut-il s’apparenter à une explosion nucléaire ? On a bien peur qu’il faille répondre à l'affirmative…

VIDEO. Manu Tuilagi désosse le géant André Esterhuizen dans une collision à 225kg au milieu de terrain

D’autant que Tuisova, malgré un contexte familial très difficile, n’a jamais paru aussi fort qu’aujourd’hui. Tuilagi, lui, n’est plus dans la forme de sa vie, mais a montré pas plus tard que le week-end dernier et face à ses robustes compatriotes samoans, qu’il ferait des dégâts dans les défenses jusqu’à la fin de sa carrière.



Bref, ce duel de brutes épaisses (bien que leur palette n’en soit pas réduites qu’à cela), nous rappelle en quelque sorte le jour où Henry Tuilagi et Sébastien Chabal s’étaient affrontés, au crépuscule des années 2000. Les spectateurs du Top 14 et avides de sensations fortes en avaient alors eu pour argent. Ce dimanche, tout porte à croire qu’il en sera de même au Vélodrome de Marseille, qui aime rugir de plaisir plus que n'importe quel autre stade. Amis marseillais, on ne vous demande qu'une seule chose : cachez les yeux des enfants...

VIDÉO. Vous vous souvenez de l’époque où Chabal et Henry Tuilagi se distribuaient les pastilles ?