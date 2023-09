COUPE DU MONDE. Annoncés sur un nuage, et si les Fidji voyaient leur qualification pour les quarts déjà s'envoler ?

Défaits face aux Gallois, les Fidji pourraient ne plus avoir le droit à l'erreur lors des 3 matchs de poule restant. Tout sauf une mince affaire, face à l'Australie notamment.

Donné favori sur les sites de paris en ligne, le Pays de Galles avait-il pourtant la majorité populaire derrière lui, lors de la rencontre face aux Fidji ? A en avoir écouté un panel d’avis et de commentaires assez varié, on jurerait que non et, globalement, la vox populi voyait les hommes du Pacifique faire tomber ceux de la Principauté, au nom notamment de leur forme respective.

VIDEO. DEFI PRONOS. Nos ''spécialistes'' se mouillent : la France victorieuse, les Anglais battus, l'Ecosse trop justeÉtait-ce la cote de popularité immense dont bénéficient les Fidji dans l’Hexagone et donc, une forme de subjectivité, qui faisait prédire ce résultat même aux spécialistes les plus avertis ? De notre côté, on avoue que le vent qui soufflait en poupe des coéquipiers de Waisea nous a donné envie de nous laisser aller. Mais au fond de nous, l’absence de Caleb Muntz à l’ouverture, le manque viscéral de régularité fidjien et surtout, l’expérience galloise des Mondiaux nous firent dire, quelques heures avant le match, qu’il ne faudrait tout de même enterrer ces Gallois trop vite.

VIDÉO. Le Pays de Galles se fait (très) peur face aux Fidji mais débute sa Coupe du Monde par un succèsBien sûr que les hommes de Raiwalui étaient, poste par poste, presque tous supérieurs à ceux de Gatland, au moins sur le papier. Bien sûr que les Waisea, Radradra - ou Tuisova lors de son entrée - ont clairement fait sentir aux Gallois qu’ils possédaient en eux un pouvoir qui pouvait réduire à néant tous les espoirs du XV du Poireau en une étincelle, chose qu’à l’exception peut-être des cannes de Rees-Zammit, ce dernier n’avait pas dans le moteur, dimanche soir. Mais le rugby ne dépend pas que des qualités athlétiques des uns et des autres. Cela compte, bien sûr, mais si ce sport est dit universel et fait pour tout le monde, ce n’est peut-être pas pour rien.

Les Fidjiens peuvent s'en vouloir



A ce jeu peut-être plus qu’ailleurs, sans maîtrise, la puissance n’est rien. Sans assurance sur les fondamentaux tels que la conquête, le but et la discipline, la victoire semble bien difficile à aller chercher. Surtout en coupe du monde. En ce sens, les multiples coups de pied manqués par le buteur Teti Tela, pèsent lourds à l’arrivée. Les touches perdues ou non trouvées dans les moments cruciaux aussi, tout comme le craquèlement de l’édifice fidjien sur maul. Et que dire de l’indiscipline, même si l’on eut parfois le sentiment que les Gallois, eux, ne furent pas aussi sévèrement sanctionnés que ne le furent les Fidjiens notamment à l’approche des lignes…

RUGBY. Pays de Galles - Fidji, c'est de la poésie : les réseaux sociaux s'enflamment après un match fouReste que les multiples errements défensifs (au milieu de terrain notamment) après des montées hasardeuses, où le manque de précision et d’application dans le dernier geste, ça, les gars de Suva, Nadi ou Lautoka ne le doivent qu’à eux-mêmes. Mais aussi un match sérieux de la part des Gallois sur les bases, à savoir la conquête, l’occupation et le pragmatisme. Au lendemain de cette défaite 32 à 26 (qui aurait très bien pu se transformer en victoire si Radradra avait attrapé le ballon sur la dernière action), se pose désormais cette question : encensés par tout le monde depuis 1 mois, les Fidjiens vont-ils parvenir à sortir des poules ?



A l’heure d’écrire ces lignes et à l’issue de la premier journée du Mondial, on gagerait presque qu’il faille plus compter sur un faux pas d’un concurrent que sur une victoire des ouailles de Botia face à l’Australie. Des problèmes, elles lui en poseront, c’est certain, et pas qu’un peu. Mais dans des matchs au couteau comme celui qui les attendra à nouveau face aux Aussies, les hommes en blanc sauront-ils rectifier le tir sur tous les détails qui, accumulés, n’en sont plus, pour parvenir à réaliser l’exploit face à l’Australie ?

De notre côté, on sait que ces Fidjiens sont capables de faire mieux que la copie rendue face aux Gallois. Mais le feront-ils, dimanche, contre les Gold and Green ? C’est tout le mal qu’on leur souhaite, sans y mettre notre main à couper pour autant…