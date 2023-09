VIDÉO. Le Pays de Galles se fait (très) peur face aux Fidji mais débute sa Coupe du Monde par un succès

Dans un match qui a tenu toutes ses promesses, le Pays de Galles a réussi à résister au retour des Fidji, afin de débuter sa Coupe du Monde par une victoire.

C’était l’un des matchs les plus attendus de ce week-end. Après le succès australien face à une Géorgie plutôt décevante, tous les observateurs de la poule C avaient le regard tourné vers le choc entre le Pays de Galles et les Fidji. Un match qui s’annonçait aussi spectaculaire que disputé, tant les Fidjiens ont montré de belles choses ces derniers mois (à l’inverse du Pays de Galles).

Une tendance qui s’est vite confirmée, puisqu’après seulement 17 minutes de jeu, les coéquipiers de Waisea menaient 14 à 8 ! Un premier quart d’heure très agréable à suivre, qui fut le théâtre de 3 essais (Adams pour le Pays de Galles, Waisea et Tagitagivalu pour les Fidji). Bousculés, les Gallois arrivent quand même à revenir au score grâce à une pénalité de Biggar, avant d’inscrire eux aussi leur deuxième essai, par l’intermédiaire de North (18-14 à la pause).

Une première période de folie, qui fut néanmoins très éprouvante pour les acteurs, en témoigne la réaction de fureur de Dan Biggar, juste avant de rentrer aux vestiaires suite à une relance osée des siens.

Menés de 4 petits points à la pause, les Fidjiens ne baissent pas la tête, bien au contraire. Toujours très généreux dans l’effort, les Îliens commettent néanmoins des erreurs stupides, que les Gallois exploitent à la perfection. Ce fut notamment le cas de l’ailier supersonique Rees-Zammit, qui profita d’une erreur de l’arrière garde fidjienne suite à un jeu au pied pour passer à son tour la ligne d’en-but. K-O debout, les Fidjiens tentent de revenir, en poussant à la faute leurs adversaires. Malheureusement pour ces derniers, un manque de réalisme criant ne leur permet pas de concrétiser cette domination. Bien au contraire, puisque quelques minutes plus tard, les Gallois inscrivent un quatrième essai, signé Dee (32-14).

VIDÉO. ⚡️À 3km/h d’Usain Bolt, Rees-Zammit prouve bien qu’il sera le joueur le plus rapide de la coupe du monde ⚡À 15 minutes du terme, l’on se dit alors que le match est fini. Mais voilà, les hommes de Tuisova poussent, et sont récompensés par ce dernier, qui inscrit un essai dans son style caractéristique. Le public du Matmut Atlantique, acquis à la cause des Fidji, se remet alors à y croire, tant les hommes du Pacifique semblent inarrêtables. Ils remontent tout le terrain, avant que Doge n’inscrive l’essai de l'espoir à la 78ème minute.

Le Pays de Galles ne mène alors que de 6 points, 32 à 26, offrant une dernière action de folie aux plus de 41 000 spectateurs de Bordeaux. Malheureusement pour les Fidji, et malgré là encore une possession de folie, le centre Semi Radradra commettra un en-avant, alors que l’essai semblait tout fait. Un dénouement cruel pour les joueurs Fidjiens, qui sont passés proches de l’exploit ce dimanche soir.

Ces derniers pourront néanmoins se consoler avec les 2 points pris lors de cette rencontre (bonus défensif et offensif). Quant au Pays de Galles, et même si le contenu laisse encore à désirer, c’est un résultat ô combien important, avant d’affronter le Portugal le 16 septembre.