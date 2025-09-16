Coupe du monde. À quelle heure et sur quelle chaîne voir la demi-finale France – Angleterre ?

Le XV de France féminin défie l’Angleterre en demi-finale de Coupe du monde. Un Crunch électrique à l’Ashton Gate Stadium, samedi à 16h30, diffusé en clair sur TF1 et TF1+.

Le XV de France féminin s’est offert une place en demi-finale de la Coupe du monde en battant, non sans beaucoup de mal, l'Irlande en quart. Désormais, un énorme défi se dresse face aux Bleues : l’Angleterre, grande favorite du tournoi, pour un choc que l'on espère épique.

Coup d’envoi et diffusion

La rencontre France – Angleterre aura lieu samedi 20 septembre à 16h30 (heure française), à l'Ashton Gate Stadium de Bristol. Pour ne rien manquer, le match sera diffusé en clair sur TF1, mais aussi disponible en streaming sur TF1+. Coupe du monde. ''Pas acceptable'' : la confession crue d’Axelle Berthoumieu après sa suspension

Une belle occasion pour le grand public de vibrer avec les Bleues même si les pronostics ne sont clairement pas en faveur des Françaises.

Un Crunch sous tension

On ne vous apprend rien : France – Angleterre, c’est un classique du rugby mondial, une rivalité qui dépasse les frontières chez les femmes comme chez les hommes. Un Crunch, c'est toujours savoureux.

Les Bleues n’ont plus battu les Red Roses depuis 2018. C'était dans le cadre du Tournoi des 6 Nations. Depuis, elles restent sur une très longue série de défaites. Dont la dernière en date en match de préparation, 6-40. Mais elles ne doivent pas oublier le très court revers 43-42 en début d'année.

Et elles doivent montrer un bien meilleur visage après un début de phases finales pas vraiment convaincant. De leur côté, les Anglaises, tenantes du titre, ont impressionné en quarts. XV DE FRANCE. Sanctionnées, Berthoumieu et Feleu jouent leur va-tout en appelLes joueuses du duo Mignot/Ortiz et veulent briser le plafond de verre et offrir au rugby féminin français une finale mondiale. Berthoumieu et Feleu, suspendues, regarderont la finale depuis les tribunes. Et vous, où serez-vous pour encourager les Tricolores ?