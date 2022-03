Coupe du monde 2023 : les All Blacks, l'Australie et les Fidji ont choisi leur camp de base !

En 2023, la région Rhône-Alpes devrait notamment accueillir (au moins) 3 équipes, dont les Blacks, l'Italie et l'Australie.

À peine le Tournoi (merveilleusemement) fini qu'il faut laisser place à la coupe du monde ! Dès ce lundi, certaines équipes ont officialisé les lieux de résidence qu'elles occuperont lors du Mondial 2023, organisé en France. Et alors que les Wallabies ont annoncé se préparer dans la banlieue de St-Étienne, là où ils joueront 2 matchs, ce ne sont pas les seuls à élire domicile en région Rhône-Alpes. À l'heure d'écrire ces lignes, la venue des All Blacks à Lyon serait quasimment actée. Selon Le Progrès, les hommes de Ian Foster devraient poser leurs valises dans l'agglomération lyonnaise durant la phase de poules, ce qui n'est - encore une fois - pas illogique quand on sait que les NZ disputeront 2 rencontres au Groupama Stadium de Décines.

VIDEO. Rugby Europe. Un match fou et une qualification historique de l'Espagne à la Coupe du Monde

Enfin, outre ces nations majeures, il se dit aussi que l'Italie devrait officialiser sa venue à Bourgoin-Jallieu dans les prochaines heures. Ce bastion du rugby français et son stade Pierre-Rajon, ainsi que les infrastructures de la ville, plairaient beaucoup à la Squadra Azzura. Alors que les Fidji, eux, ont choisi Libourne comme camp de base. Comme confirmé par le comité d'organisation, cette sous-préfecture très charmante de Gironde accueillera les magiciens du Pacifique, alors qu'ils joueront face aux Gallois et aux Géorgiens au Matmut Atlantique de Bordeaux, situé à 45 minutes de là. Quant aux Bleus, privés de Marcoussis durant la compétition, ils pourraient bien - aux dernière nouvelles - élire domicile dans le complexe qui les a accueilli avant le Crunch, à savoir l’hôtel Renaissance Paris Hippodrome de Saint-Cloud, à Rueil-Malmaison (92). Lui qui leur a plutôt porté chance, samedi dernier...

RUGBY. Coupe du Monde 2023. Les Bleus privés de Marcoussis durant le Mondial