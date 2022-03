RUGBY. Coupe du Monde 2023. Les Bleus privés de Marcoussis durant le Mondial

Après de nombreuses rumeurs à ce sujet, c'est désormais officiel : les Bleus ne pourront pas bénéficier du camp de Marcoussis lors de la Coupe du Monde 2023.

Une nouvelle qui ne plaira pas à tout le monde. En effet, et après de nombreuses rumeurs à ce sujet, le Directeur Général de la Coupe du Monde 2023 Claude Atcher a confirmé au micro de RTL la nouvelle : le XV de France ne bénéficiera pas de son camp d'entraînement, Marcoussis, durant la compétition. Et ce pour une raison bien précise : "Il était important pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ni de contestation sur les performances de l'équipe de France de la mettre dans les mêmes conditions de préparation que les autres 19 participants. Les installations de Marcoussis étant d'un niveau plus élevées que les autres camps de base, nous avons décidé de ne pas autoriser les Bleus à y rester pendant la compétition".

Mais alors, où seront les Bleus durant la compétition ? Si l'endroit n'est pas encore officiellement connu, Claude Atcher a indiqué que ce serait certainement à Rueil-Malmaison : "On n'a pas encore tout à fait décidé, on vérifie les derniers détails. Mais il y a de grandes chances que ce soit à Rueil-Malmaison". Les hommes de Fabien Galthié ne seront donc pas totalement dépaysés par ce changement, puisque ces derniers ont souvent côtoyé l'hôtel Renaissance afin d'effectuer leur mise au vert.

