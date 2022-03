RUGBY. 6 Nations. ''Le plus gros match de la France depuis la finale de la Coupe du monde 2011''

L'entraîneur de la défense de l'équipe de France Shaun Edwards explique pourquoi ce choc face à l'Angleterre est important pour les Bleus en vue de la Coupe du monde.

6 Nations. Eddie Jones sait comment battre l'équipe de France et la priver du Grand ChelemSamedi, l'équipe de France affronte l'Angleterre en clôture du Tournoi des 6 Nations. Un Crunch en guise de dessert qui n'aura rien d'une pâtisserie douce et sucrée, du moins pendant 80 minutes. Avant de pouvoir savourer un éventuel Grand Chelem, les Bleus vont sans doute manger la pelouse et goûter aux solides épaules anglaises. Cette rencontre marquera à n'en pas douter les esprits des joueurs et des supporters. "C'est le plus gros match que la France a eu à jouer depuis la finale de la Coupe du monde 2011", lance Shaun Edwards via The Times. L'entraîneur de la défense tricolore le place devant la rencontre face aux All Blacks en novembre dernier. Et pour cause, en cas de victoire, les Français remporteront non seulement le Tournoi mais aussi le Grand Chelem. La France court après un titre majeur depuis 2010. Les excellentes performances affichées depuis l'arrivée de Fabien Galthié et de son staff doivent être enfin validées. "Je sais que tout le monde dit choses positives sur nous, mais jusqu'à ce que vous ayez gagné un trophée tu n'es pas vraiment une bonne équipe. Battre les All Blacks c’était un bon accomplissement mais l’équipe de France doit passer à l’étape suivante et gagner un trophée pour que l’on parle d’elle comme une vraie bonne équipe." En cas de succès, la France dépasserait la Nouvelle-Zélande au classement mondial et se hisserait à la deuxième place derrière l'Afrique du Sud. Un adversaire qu'elle rencontrera en novembre prochain.