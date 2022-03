VIDEO. Rugby Europe. Un match fou et une qualification historique de l'Espagne à la Coupe du Monde

Un jour historique dans le Rugby ! 24 ans après sa première participation à une Coupe du Monde, l'Espagne retrouvera la compétition ultime mondiale de l'Ovalie en 2023. Grâce à sa victoire à domicile face à des Portugais valeureux et entreprenants, les coéquipiers de Manuel Ordas se sont assurés la deuxième place au classement combiné du Rugby Europe Championship 2021 et 2022, comptant pour la qualification à la Coupe du Monde.

En revanche pour le Portugal, c'est un gros coup d'arrêt. Alors que ses derniers résultats avaient été incroyablement surprenants et enthousiasmants (courte défaite face au Japon, match nul en Géorgie), les hommes de Patrice Lagisquet ont néanmoins manqué de constance durant leur campagne de qualification. Une défaite à domicile face à la Roumanie les a énormément pénalisé. Après la disqualification de la Russie par Rugby Europe, un système de péréquation avait été réalisé où toutes les équipes ont eu d'office quatre points pour leur match face aux Russes.

Les Portugais devaient les affronter lors de la dernière journée, et n'ont donc plus d'occasion de prendre des points au classement. Au contraire de la Roumanie, qui malgré sa défaite à domicile face à la Géorgie (23-26), affrontera les Pays-Bas lors de la prochaine journée ce week-end. Une victoire bonifiée aura du mal à échapper aux coéquipiers de Mihai Macovei. Auquel cas, la Roumanie passerait devant le Portugal, et serait ainsi reversé au Tournoi de Repêchage qui aura lieu en novembre prochain.

📈 | With @GeorgianRugby and @ferugby having taken the automatic spots for @France2023, one spot in the repechage is still up for grabs as @RugbyRomania take on @RugbyNLD next weekend. pic.twitter.com/zjuv0QgyyE