COMPOSITIONS. Top 14. Clermont avec Parra en 9 et Matsushima à l’arrière pour défier l’UBB !

Pour cette première journée de doublon, Clermont se déplacera sur la pelouse d’un Bordeaux amoindri pour tenter de faire un coup.

Comme prévu, l’UBB devra faire sans sa charnière titulaire pour la réception de Clermont ce week-end ! En effet, tournée de novembre oblige, nombreux sont les internationaux français absents pour cette 9ème journée de championnat. Pour ce faire, Urios a décidé d’aligner pour cette rencontre une charnière Lesgourgues-Seuteni. Lamerat sera de retour au centre, tandis que Ducuing lui, occupera le poste d’arrière. Bonne nouvelle pour Bordeaux, le Français Romain Buros a été libéré par le staff des Bleus. Il sera donc sur le banc samedi soir. En parlant du banc des remplaçants, il sera composé d’hommes d’expérience, comme Trinh-Duc, Jolmès ou encore Cobilas.

Bordeaux-Bègles 1 Kaulashvili 2 Maynadier 3 Tameifuna 4 Douglas 5 Marais 6 Petti 8 Vergnes-Taillefer 7 Diaby (cap) 9 Lesgourgues 10 Seuteni 11 Lam 12 Lamerat 13 Dubié 14 Cordero 15 Ducuing 16 Lamothe 17 Poirot 18 Jolmès 19 Roumat



20 Trinh-Duc 21 Mori 22 Buros 23 Cobilas

Côté clermontois, on doit faire avec les absents et blessures. Lopez, toujours indisponible, sera remplacé au poste d’ouvreur par Hanrahan. Il sera accompagné par des cadres de l’effectif, comme Parra, Vahaamahina et Iturria, qui sera par ailleurs capitaine. Chez les 3⁄4, Jono Gibbes a décidé d’aligner la paire de centre titulaire la saison dernière, composée de Moala et Barraque. Le japonais Matsushima occupera le poste d’arrière, tandis que Marvin O'Connor enchaîne à l'aile. Le banc de l’ASM sera lui très jeune, avec notamment Vili, Viallard, Dessaigne ou encore Ojovan.

Clermont 1 Ravai 2 Beheregaray 3 Slimani 4 Lavanini 5 Vahaamahina 6 Iturria (cap) 8 Lee 7 Cancoriet 9 Parra 10 Hanrahan 11 Pourailly 12 Barraque 13 Moala 14 O'Connor 15 Matsushima 16 Fourcade 17 Falgoux 18 Van Tonder 19 Dessaigne



20 Viallard 21 Tiberghien 22 Vili 23 Ojovan

Une rencontre alléchante sur le papier, entre deux prétendants au top 6. Rendez-vous samedi soir pour suivre l'un des chocs de cette 9ème journée de championnat.