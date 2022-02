COMPOSITION. TOP 14. L'ASM avec une infirmerie pleine à craquer pour le derby auvergnat

L’ASM, qui se déplace sur la pelouse de Brive ce week-end, devra composer avec énormément d’absents, l’infirmerie clermontoise est pleine à craquer.

Ce samedi, les Clermontois se déplacent sur la pelouse CA Brive pour jouer le match reporté de la 13e journée. Les deux équipes, chacune pour des raisons différentes, se doivent obligatoirement de gagner ce derby. Les Brivistes pointent à la 12e place du classement et doivent absolument prendre des points s’ils ne veulent pas basculer dans la zone rouge. En face, les Clermontois, en demi-teinte depuis le début de saison, ne peuvent pas repartir sans point de Corréze au risque de voir les prétendants aux places qualificatives s’éloigner. L’affaire ne sera pas simple pour les deux écuries, mais encore plus pour l’une d’entre elles. En effet, l’ASM cumule les blessures dans ses rangs depuis plusieurs semaines et voit son infirmerie se remplir à vitesse grand V.

Pas moins de 15 absents

Jono Gibbes n’a pas eu à beaucoup se creuser la tête pour composer son équipe ce week-end. Avec 15 absents dans le groupe pro, il ne restait que très peu de choix au technicien néo-zélandais. Devant, Peceli Yato et Adrien Pélissié tous deux opérés du genou ne rejoueront pas avant la saison prochaine. Alexandre Lapandry, arrêté depuis octobre 2020 en raison de commotion cérébrale n’est toujours pas sur le chemin de la reprise. Alexendre Fisher est également absent en raison d’une commotion. Rabat Slimani soigne lui une plaie au genou, tandis que Beheregaray souffre des côtes. Thibaud Lanen, toujours soufrant de son accromio est encore en convalescence. Et enfin Fritz Lee revient tout doucement de sa lésion musculaire contractée il y quelques semaines. Si Bibi Biziwu aurait pu revenir du stage France prêter main forte à ses coéquipiers, ce dernier a malheureusement contracté la COVID-19 la semaine passée à Marcoussis.

RUGBY. TOP 14. Clermont devra se passer de Peceli Yato pendant plusieurs mois

Du côté des trois-quarts, ce n’est pas non plus glorieux. Si Morgan Parra devait être du déplacement en Corrèze, sa présence à Amédée Domenech est fortement menacée après que le numéro 9 clermontois ne soit tombé malade ce jeudi. Son compère de la charnière, Camille Lopez, soigne toujours sa lésion aux ischios. Du côté du centre du terrain, on retrouve évidement le grand habitué Wesley Fofana qui récupère d’une énième lésion musculaire ainsi que le néo-zélandais George Moala qui revient de maladie. Samuel Ezeala également touché aux ischios est le dernier de la longue liste des blessés auvergnats. En revanche ce n’est pas le dernier absent clermontois, puisque Damian Penaud, titulaire chez les Bleus, disputera le choc face aux Irlandais ce samedi au stade de France. Une fin de saison qui s’annonce compliquée pour les jaunards.

Top 14. Clermont. Wesley Fofana, de nouveau blessé, ratera le match face au BO !

Cet exercice n’est pas sans rappeler celui de 2017-2018. Les Clermontois, alors entrainés par Franck Azéma, avaient connu le même sort. Quasiment à la même période, c’était l’hécatombe dans les rangs auvergnats. Il y avait eu jusqu’à 18 blessés en même temps, dont 12 trois quarts. Avec un effectif largement réduit en deuxième partie de saison, les Auvergnats n’avaient réussi à se qualifier pour les phases finales et avaient fini à une petite seconde place. En coupe d’Europe, s’ils avaient réussi à sortir des poules aisément, ils s’étaient ensuite faits directement balayer en quart de finale par le Racing 92.

En plus des absents annoncés ci-dessus, deux nouveaux joueurs clermontois viennent s'ajouter à cette liste à la dernière minute. Le capitaine, Arthur Iturria, après avoir pris un coup à la tête en début de semaine, est contraint rester au frigo pour ce week-end. Sebastien Vahaamahina, comme il y a deux semaines, s'est bloqué le dos et ne peut prendre part au déplacement en Corrèze. Didier Bès a donc composé avec une marche de manœuvre très réduite. C'est l'ancien Toulousain Sebastien Bezy qui animera l'attaque clermontoise aux côtés du jeune Gabin Michet. Cancoriet, capitaine d'un soir, prendre place sur l'aile de la troisième ligne accompagné de Lucas dessaigne en numéro 8 et de Clement Lanen en numéro 7. Le funambule japonais, Matsushima sera titulaire à l'arrière. À noter la présence sur le banc de Tani Vili, de retour en milieu de semaine de Marcoussis.