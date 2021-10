Classement Top 14. Toulouse et l'UBB impressionnent, le RCT en rade

À l'issue de cette 8ème journée, Toulouse et l'UBB ont impressionné en s'imposant largement, tandis que le RCT encaisse une 5ème défaite en 8 matchs.

Après sa première défaite de la saison face au LOU la semaine passée, le Stade Toulousain s'est rassuré face à Castres. Grâce à un Dupont exceptionnel, le leader du championnat a terrassé le CO 41-0. Une performance XXL qui ne permet pas de distancer l'UBB, qui a lui aussi pris 5 points ce week-end. Dauphin solide du champion de France en titre, l'équipe d'Urios pointe à 3 points de la première place. Un duo de tête qui s'échappe, après la défaite de Lyon face au Stade Français. Le Racing, La Rochelle et Castres, quant à eux, occupent les dernières places du Top 6 tandis que Clermont et Montpellier les talonnent.

La bonne opération de la journée est sûrement celle de Paris qui remonte à la 10ème place après sa victoire face au LOU. Biarritz sort également de la zone rouge après sa victoire bonifiée face à Brive, laissant Perpignan bon dernier. Enfin, le RCT ne cesse de décevoir après sa nouvelle défaite sur la pelouse de La Rochelle. Un cinquième revers cette saison qui plonge Toulon dans les bas-fonds du Top 14. A eux de se ressaisir face au BO la semaine prochaine, pour ce qui sera un duel de mal-classés.

