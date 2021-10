TOP 14. Dupont, derby et essai en folie : Stade Toulousain-Castres a fait parler la poudre sur les réseaux sociaux !

Juan Cruz Mallia en carrière à Toulouse c'est 6 ballons touchés pour 4 essais et on sait toujours pas s'il est bon ou pas, fascinant joueur.

Dans la tête des Castrais : C'est LE match de l'année, c'est LE derby, LE match qui peut sauver la saison et permettre de se la péter un an. Dans la tête des toulousains : Il faut prendre les points contre les petites équipes avant les doublons. #STCO

« Toulouse qui colle un 41-0 à Castres… dois-je rappeler que lors de ma première année à Toulon, nous, nous n’avions pris que 39-0 ? Et ouais, on ne fait plus rire personne… la patte Pep Collazo » #STCO pic.twitter.com/VmHrQZU5LH