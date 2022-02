CLASSEMENT TOP 14. Biarritz respire, Montpellier enchaîne, Toulouse coule encore...

Faisons le point sur le classement du Top 14 après cette 17ème journée de championnat, qui aura fait bouger les lignes à plusieurs niveaux.

Ce premier doublon du Tournoi des 6 Nations 2022 aura décidément profité aux promus cette année ! À Perpignan tout d'abord, qui a enregistré son premier succès bonifié de la saison, en écrasant le double champion de France et d'Europe en titre, le Stade Toulousain (36-13). Une victoire totalement méritée, et qui permet à l'USAP de s'éloigner de la zone rouge, tandis que Toulouse ne cesse de reculer au classement. Désormais 5èmes, les hommes d'Ugo Mola devront relever la tête face au Stade Français vendredi prochain.

VIDEO. Top 14. Deux salles deux ambiances après USAP/Toulouse : la colère de Mola face à la joie des CatalansL'autre grand gagnant de cette journée n'est d'autre que le Biarritz Olympique, qui, au terme d'une fin de match tout aussi irrespirable qu'étrange, l'a emporté sur sa pelouse face au Stade Rochelais 27-24. Un succès ô combien important pour les coéquipiers de Francis Saili, qui repassent devant Toulon au classement. Les Maritimes eux, sont éjectés du Top 6. À l'inverse du Racing, de Lyon et de Castres, qui l'ont tous emporté ce week-end, face à Brive, au Stade Français et à Toulon. Les Varois, qui possèdent certes 3 matchs de retard, occupent pour l'heure la dernière place du classement, avec 23 points au compteur.

VIDÉO. Top 14. Une fin de match irrationnelle : Biarritz fait tomber La Rochelle et se relance dans la course au maintienEnfin, le MHR continue sa série impressionnante de victoires en Top 14 : en effet, les hommes de Cobus Reinach ont empoché le bonus offensif face à de valeureux palois, et grâce notamment à un triplé de leur demi de mêlée sud-africain. Les Héraultais restent donc le dauphin de l'UBB, qui n'a pas joué ce week-end face à l'ASM.

VIDÉO. TOP 14. Invincible ! Triplé de Reinach pour le grand huit du MHR face à Pau