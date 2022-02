VIDÉO. TOP 14. Invincible ! Triplé de Reinach pour le grand huit du MHR face à Pau

Montpellier continue sa folle course aux phases finales et enchaîne sa huitième victoire consécutive en championnat. Bonus offensif en poche !

Si vous cherchez un bourreau, il ne faut pas chercher bien loin. Le MHR envoie chaque semaine une nouvelle victime vers l’échafaud. Pas de chance pour les Béarnais, cette semaine le tour de la Section Paloise était venu. Orgueilleux et loin d’être ridicules, les coéquipiers d’Antoine Hastoy n’auront pas su tenir la cadence. Et comment leur en vouloir quand on observe le rythme à lequel évolue les Cistes depuis la fin de l’automne.

Si l’on excepte cette défaite historique face au Leinster et une campagne européenne globalement moyenne, les coéquipiers de Cobus Reinach enchaînent de manière presque indécente. Ce dernier en est la parfaite image. Auteur d’un triplé, le remuant numéro 9 des Boks aura fait valoir ses qualités. Avec 7 essais cette saison, il est le second meilleur marqueur (ex aequo) du Top 14. Derrière le Bordelais Seuteni, il est à égalité avec Baptiste Couilloud et Jules Favre. Le tout alors qu’il n’a joué que 9 rencontres cette saison. VIDEO. TOP 14. Reinach arrache le ballon et met les cannes pour aller à l’essai 80 mètres plus loin

Jamais 7 sans 8, le parcours des Cistes a tout l’air d’un grand huit tant le wagon héraultais semble inarrêtable. Leur dernière défaite en championnat remonte au 16 octobre avec une déroute à domicile face à Clermont (20-22).

VICTOIRE !



Les Cistes s'imposent pour la 8e fois de suite en TOP14 grâce à un hat trick de Cobus Reinach ! #TeamMHR #MHRSP pic.twitter.com/uU77ZxlZ9t — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) February 5, 2022

Le capitaine Yacouba Camara a réagi à cette victoire et aux vacances qui arrivent. Selon Midi Libre, il dit : “Cette année est une autre saison, on est plus fort. C’est toujours le problème à la fin d’un bloc, on a souvent la tête aux vacances…” L’entraîneur des avants, Olivier Azam, a salué la compétitivité de son effectif : “Dans ce Top 14, on n’a pas de marge, par contre on a un effectif concerné, homogène, prêt à combattre tous les week-ends”. Malgré deux rencontres en retard, le MHR se présente déjà à une solide seconde place. À voir si, en rattrapant son retard, les coéquipiers de Garbisi en profitent pour creuser l’écart. Réponse le 12 et 20 mars avec des rencontres face au RCT et au Stade Toulousain. RUGBY. TOP 14. Montpellier inarrêtable, cinq équipes en cinq points... le point classement de la 16ème journée