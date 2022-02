VIDÉO. Top 14. Une fin de match irrationnelle : Biarritz fait tomber La Rochelle et se relance dans la course au maintien

Au terme d'une fin de match à placer dans les livres d'histoires, le Biarritz Olympique s'est imposé face à un Stade Rochelais, trop indiscipliné. Les Basques ne sont plus lanterne rouge.

Mais à quelle fin de match de folie avons-nous assisté ce dimanche soir, à l'occasion de la dernière rencontre de cette 17ème journée de Top 14 ! Avant ces interminables derniers instants, nous avions eu droit à un scénario déjà bien trop entrevu dans les travées d'Aguilera. Une première mi-temps à l'avantage des Basques séduisants, mais trop peu réalistes. Bien qu'ils encaissent le premier essai par Tawera Kerr-Barlow au quart d'heure de jeu, suite à un maul rondement mené, les locaux réagissent dans la foulée par un bon mouvement qui enverra l'autre demi de mêlée du match, le jeune Kerman Aurrekoetxea en Terre promise. Herron et West se répondront chacun au pied, pour un score de 13-11 en faveur de Biarritz aux citrons.

Lors du second acte, La Rochelle posera petit à petit sa patte sur le match et ce malgré une infériorité numérique de presque 20 minutes (2 cartons jaunes). Par le pied d'Ihaia West et un essai de Rémi Picquette, les hommes de Ronan O'Gara prennent, croit-on alors, définitivement le large à un quart d'heure du trille finale (13-24). Mais le BO va relancer le match. Déjà par son arrière Joe Jonas, bien lancé dans l'intervalle par une passe sautée au cordeau d'un Francis Saili impérial ce dimanche (20-24).

Avant cette fin de match invraisemblable. La Rochelle écope d'un troisième carton jaune et termine donc à 14. Peu de temps après, le BO a la balle de match, une pénal-touche à cinq mètres de la ligne rochelaise. François Da Ros franchit la ligne à la suite d'un ballon porté. Après d'innombrables ralentis à la vidéo, M.Brousset refuse cet essai. Retour à un avantage. Les Biarrots reprennent la touche et se font coffrer le ballon, maul improductif, mêlée rochelaise. Il reste 10 secondes. Mais les visiteurs se font pénaliser sur la mêlée ! Une liesse indescriptible envahit Aguilera, les Basques reprennent la touche. C'est donc à ce moment-là, que la partie bascule dans l'irréel. Nouveau ballon porté, mais un deuxième ballon envoyé depuis la main courante fait son apparition sur le terrain ! François Da Ros s'extirpe du maul et aplatit alors que Tawera Kerr-Barlow se saisit du deuxième ballon, le propulse hors des limites des terrains, persuadé d'avoir gagné. Une scène surréaliste avec deux équipes qui se congratulent. Dans la confusion générale, l'arbitre Pierre Brousset refuse logiquement l'essai et ordonne une mêlée pour le BO. Après trois temps de jeu, Josh Tyrrell plonge dans l'en-but, dans une ambiance indescriptible. François Da Ros expliquait à l'issue du match : ''Je ne comprenais pas que ça s'ouvre autant devant moi aussi facilement. Lorsque j'aplatis je vois deux joueurs avec un ballon, et l'arbitre qui ne savait pas où il en était [...] On aime les choses qui durent à Aguiléra on dirait''.

Dans la dramaturgie la plus totale et à l'issue d'un scénario hitchcockien, le BO l'emporte face à La Rochelle à la 84ème minute de jeu (27-24). Avec ce succès, les Basques pour qui la défaite était interdite ce soir et aurait sûrement scellé leurs espoirs de maintien, se relancent et peuvent toujours croire à un barrage. Ils quittent la dernière place au profit de Toulon un point derrière mais avec trois matchs en moins. Pour La Rochelle en revanche, ce revers fait mal aux têtes, les laissant à la 7ème place, à deux points du Racing 92. Beaucoup trop indisciplinés (3 cartons jaunes, 16 pénalités), les coéquipiers de Romain Sazy ne pouvaient espérer l'emporter.