CHALLENGE CUP. Comment le petit Jauneau se prépare à affronter le grand méchant Eben Etzebeth ?

A l’aube d’affronter les Sharks en demi-finale de Challenge Cup, le Clermontois Baptiste Jauneau s’est livré sur l’une des plus grosses batailles qui l’attend.

A tout juste 20 piges, Baptiste Jauneau est déjà l’un des plus grands talents français. Un diamant à polir, bien sûr, mais qui semble avoir les arguments et la tête pour marcher dans les pas d’un certain Antoine Dupont. Ou du moins d’en être son plus proche disciple.

Un temps gêné par les blessures et le manque de rythme cette saison, l’enfant d’Ogeu retrouve des sensations en cette année 2024, à l’image de ses 4 essais inscrits sur les 9 derniers matchs, dont un sublime le week-end dernier face à Paris. "Je suis mieux dans ma tête, expliquait-il pour Rugbyrama cette semaine. D’un point de vue stratégique et technique, je me sens mieux également et je joue clairement mieux qu’avant."

Les grands (et gros) bras d'Etzebeth

Leader de l’ASM malgré son jeune âge, le champion du monde U20 reste pourtant modeste et lucide sur ses points faibles, lui qui évoque beaucoup "l’inversion de la pression sur jeu au pied". Un aspect sur lequel le petit Jauneau s’attend notamment à un sacré test face aux Sharks, qui comptent dans leurs rangs un colosse de 2m03 avec 2 ou 3 qualités, très expérimenté et franchement pressant avec les demis de mêlées.

Les Sharks ? "Je me prépare surtout à affronter Eben Etzebeth parce qu'il met énormément de pression au numéro 9 sur les jeux au pied. Surtout que je suis toujours à deux doigts de me faire contrer alors je me suis entraîné différemment, détaille celui qui ne porte désormais son singulier casque rosâtre.

On sait en effet qu'Etzebeth aime rôder autour des rucks pour intervenir rapidement sur les numéros 9 et les gêner, les coffrer ou les contrer. On ne compte plus le nombre de fois où on le vit intervenir de la sorte sur des éjecteurs adverses.

Ainsi, "cette semaine on a mis des choses en place spécifiques avec Ian Vass, notre entraîneur du jeu au pied," poursuit Jauneau.

Ainsi, "cette semaine on a mis des choses en place spécifiques avec Ian Vass, notre entraîneur du jeu au pied," poursuit Jauneau.

Afin de se sortir de cette menace permanente aux abords des mêlées ouvertes et pouvoir soulager son équipe comme il se doit. Avant de potentiellement profiter de son duel face à Jaden Hendrikse ou Grant Williams, deux demis de mêlée springboks qui pourraient alors bien découvrir au Stoop de Twickenham qu'en plus de l'original, la France possède aussi le « petit Dupont ».