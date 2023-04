VIDÉO. Avec cet essai de 60m, Grant Williams prouve qu’il est définitivement le 9 le plus rapide du monde

Auteur d’une accélération foudroyante face à Trévise, le demi de mêlée des Sharks a impressionné encore une fois ce week-end.

Il y a deux semaines, on vous présentait un certain Grant Williams. A l’approche du match face à Toulouse, on sentait que l’un des principaux dangers des Sharks pouvait venir de ce demi de mêlée supersonique de 26 ans. Bilan ? Un essai à l’issue d’un rush assez impressionnant, et même un autre finalement refusé après appel à la vidéo. Bref, Williams ne nous avait pas déçu, dans son duel avec Antoine Dupont, malgré tout remporté par l’irrésistible tricolore. Là, il avait surtout prouvé qu’il n’avait probablement pas d’égal en termes de vitesse et d’appuis derrière une mêlée, dans le monde professionnel actuel.

CHAMPIONS CUP. Le virevoltant Grant Williams (Sharks) va-t-il donner le tournis à Antoine Dupont ?Et si nombreux sont les Sud-Africains à demander à l’envie une course entre le demi de mêlée des Sharks et celui de Montpellier, son compatriote Cobus Reinach, son dernier essai face à Trévise ce week-end devrait répondre à la question de qui est le plus rapide des deux. Reinach a beau avoir déjà été chronométré à 10,90 sec sur 100m ou flashé a 36km/h, regardez plutôt la course de Williams face à Trévise !



Au sprint pour récupérer un jeu au pied à suivre de son arrière, le gamin de Paarl, en position d’ailier, va griller la politesse a tout le monde pour récupérer la gonfle avant de déposer littéralement l’excellent arrière adverse Rhyno Smith. Pas réputé pour être lent, bien au contraire, ce dernier n’a rien pu faire face au pas de l’oie et à la vitesse de pointe du numéro 9 en second rideau. Impressionnant de sortie en sortie et auteur de 10 essais en 11 titularisations cette saison, Williams, pourtant 5ème choix à la mêlée des Springboks en début d’exercice, pourrait bien s’offrir une place dans le squad sud-africain lors du Mondial s’il continue sur sa lancée. Au pays des Afrikaans, on la vox populi milite pour, en tous cas…

