VIDEO. WOW ! Seabelo Senatla mystifié comme un débutant par le tchik tchak monstrueux de Williams

Ce samedi, le demi de mêlée des Sharks Grant Williams n'a laissé aucune chance à Seabelo Senatla lors du match contre les Stormers au sein du United Rugby Championship.

OHHH CE TCHIC TCHAC ! E.X.C.E.P.T.I.O.N.N.E.L 🤤⚡️



Une vraie antilope 🔜 un futur @Springboks ? 🔥pic.twitter.com/QK1SylLoCC — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) March 4, 2023

On peut s'appeler Seabelo Senatla, avoir mystifié toutes les défenses de la planète sur le circuit mondial de rugby à 7, et goûter à sa propre médecine. Ce samedi, l'ailier sud-africain a vécu ce qu'il a tant de fois infligé à ses adversaires : se faire déposer sur les appuis. Lors du match de United Rugby Championship, il n'a rien pu faire lorsque le demi de mêlée des Sharks Grant Williams s'est faufilé dans la défense des Stormers. Après une première accélération, ce dernier s'est présenté devant Senatla avant un petit saut pour brouiller les pistes. D'un solide appuis pied gauche, il a laissé l'international à 7 sur place. Lequel a été contraint de lui faire un croc-en-jambe pour le stopper. Du moins, tenter de l'arrêter. Puisque Williams, bien que déséquilibré, a continué sa course jusqu'à l'en-but adverse. Insuffisant cependant pour l'emporter puisque les locaux ont gagné 29 à 23. Ça promet pour les phases finales de la Champions Cup. Pour rappel, les Sharks affronteront le Munster tandis que les Stormers accueilleront les Harlequins.