CHAMPIONS CUP. Le virevoltant Grant Williams (Sharks) va-t-il donner le tournis à Antoine Dupont ?

Tout en appuis et en gaz derrière les rucks, le numéro 9 des Sharks Grant Williams promet d'opposer un profil singulier à Dupont, samedi.

Quand on vous dit que la rencontre entre Toulouse et les Sharks en quart de finale de Champions Cup s'annonce comme un choc en tous points, on n'exagère en rien pour tenter de mettre en avant notre sport. À tous les étages, les impacts seront rudes, les duels magnifiques, le suspens entier, on l'espère. À la mêlée, on l'on passe souvent les détails tant la supériorité d'Antoine Dupont sur tous les secteurs de jeu est incontestable, le demi de mêlée aura cette fois un opposant assez singulier. Si l'on connaît les numéros 9 gestionnaires, puissants ou rapides, les puncheurs comme celui auquel fera face le capitaine des Bleus demeurent des profils assez rares, pour dire le moins. Grant Williams, puisque c'est de lui qu'on cause, possède en effet un gaz assez délirant derrière les rucks. Extrêmement rapide sur 50 mètres, doté d'une vista et de fameux "sidesteps" à la Quade Cooper, le natif de Paarl semble être un hybride entre ses compatriotes Cobus Reinach et François Hougaard, pour ceux qui se souviennent du second, passé le temps d'une courte pige par les Saracens cette saison. En clair, un condensé de vitesse et d'appuis déroutants.

