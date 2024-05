CHALLENGE CUP. ASM/SHARKS : Les poids lourds Lavanini vs Etzebeth, comme on se retrouve

En demi-finale de Challenge Cup, Clermont devra rivaliser physiquement face à l’épaisseur des Sharks. A ce titre, les deux ''heavyweight'' Lavanini et Etzebeth voudront marquer ce combat de leur empreinte.

Souvenez-vous : octobre 2015, l’Afrique du Sud et l’Argentine se retrouvent pour la petite finale de la coupe du monde. Un match peu spectaculaire et conclu sur le score de 24 à 13, mais dont tout le monde se souvient pourtant. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, à Londres, les deux mastodontes Eben Etzebeth et Tomás Lavanini s’étaient empoignés sévère dans l’en-but, jusqu’à finir contre la balustrade du stade, constituée par les panneaux de publicité.

A coup de grands arrachages de maillot, de jeu de biscottos et de grimaces pour montrer lequel méritait son titre de 2ème ligne le plus terrifiant de la planète. Âgés de 32 et 31 ans aujourd’hui (contre 24 et 22 à l’époque), le Springbok et le Puma ont depuis mûri, bâti leur carrière et se sont retrouvés à maintes reprises en sélection lors de duels virils, mais cordiaux.

Pour la première fois depuis bien longtemps, les deux poids lourds vont donc se retrouver en club, lors de la demi-finale de Challenge Cup Clermont/Sharks, ce samedi, au Stoop de Londres. Etzebeth vs Lavanini, c’est un peu l’affrontement entre les deux plus gros méchants de votre jeu sur la Playstation. Vous les connaissez : en bons double-mètres proches des 130kg qu’ils sont, ils aiment toujours montrer qu’ils sont les plus grands, les plus forts et les plus intimidants. Puisque s’accrocher avec leurs adversaires qu’ils surplombent d’une tête les animent.

Et comme il n’y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas, les voici donc à nouveau opposés ce samedi. Pour un duel qui, au-delà de l’intimidation, vaudra probablement son pesant d’or quant à la domination d’un pack sur l’autre.

Packs XXL

Car si le Porteño casqué pourrait, de prime abord, paraître esseulé face à Etzebeth et des hommes de main Sprigboks (Nche, Mbonambi, Koch…), notons qu’il sera - pour l’une des rares fois de la saison - épaulé de tous les "distributeurs" de Clermont. A savoir le casque à pointes et compère Puma Marcos Kremer, mais aussi Peceli Yato et Fritz Lee.

Et si l’ASM voudra mettre de la vitesse pour faire courir ces denses sud-afs’, la composition clermontoise ne trompe pas quant au fait qu’il faudra aussi répondre présent dans le défi physique et le combat imposé par les hommes de Durban. "On sera contraint dans tous les cas de taper dans le mur", corroborait Baptiste Jauneau pour Rugbyrama cette semaine.

En ce sens, nul doute qu’on devrait retrouver plus d’une fois Etzebeth (qui avait l’air remonté après avoir recadré Courtney Lawes cette semaine) et Lavanini dans le trafic, en bons leaders de combat qu’ils sont. Tout en gardant la discipline, messieurs, s’il vous plaît…