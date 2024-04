Capuozzo, Hulleu : le XV enflammé des joueurs formés au FCG partis tenter l'aventure en Top 14 (ou ailleurs)

La formation grenobloise n'est plus à prouver, elle qui a pris la relève de ce qu'était celle de Bourgoin dans les années 2000.

Pour tout dire, l’idée nous était venue après avoir repensé aux transfuges de Grenoble à Bordeaux ces dernières saisons : Bielle-Biarrey, Hulleu, Uberti (retour de prêt), Gazzotti, Affane, et même d’autres garçons issus de la région Rhône-Alpes comme Pierre Bochaton et bientôt Enzo Reybier, qui a signé pour 2024/2025.

COUPE DU MONDE. Ange Capuozzo x Louis Bielle-Biarrey, destins croisésCe à quoi l’UBB nous avait gentiment répondu que la passerelle qui traversait la France d’ouest en est ces dernières saisons était davantage due à un concours de circonstances, aux nombreux talents issus de la région et à la capacité des Girondins à séduire, entre leurs finances et leur projet, aujourd’hui. La queue entre les jambes, on s’est donc rabattu sur un sujet plus évident mais non moins intéressant : le XV des joueurs formés à Grenoble.

Eh oui, chaque année, le FCG se fait piller par les clubs de Top 14 qui disposent de bien plus de moyen que lui, et le club isérois ne demeure donc qu’un tremplin pour ses meilleurs éléments, aujourd’hui. D’ailleurs, le surprenant talonneur champion du monde U20 Barnabé Massa n’échappe pas à la règle et s’en ira la saison prochaine du côté de Clermont la saison prochaine, où il rejoindra un autre garçon passé par les jeunes de la maison, au poste : Étienne Fourcade.

VIDEO. Pro D2. Barnabé Massa active la nitro et Grenoble roule sur AurillacAilleurs, on pourrait citer, pêle-mêle, ce fantastique triangle arrière composé de "LBB", donc, mais aussi d’Ange Capuozzo (Toulouse), Nathanaël Hulleu (Castres) et Gervin Cordin (Biarritz). Et puis d'autres garçons sont partis tenter l’aventure en Top 14, avec des fortunes diverses puisque tous n’ont pas la réussite des anciennes flèches des Alpes, pour l’heure.

Ainsi, près de 5 ans après son départ, le golgoth Ali Oz a connu quelques bons passages mais ne s’est jamais pleinement imposé en Top 14. Il évolue aujourd’hui à Oyonnax mais est blessé depuis la mi-saison. Dans le même sens, Thomas Jolmes reste tout de même une déception, vu son potentiel physique exceptionnel (2m05 pour 125kg).

Cordin, Oz, Geraci... que deviennent les talents du FCG depuis leur départ ?Idem pour les frères Tukino, partis précipitamment et conjointement à Castres voilà 2 ans, et qui n’ont jamais accroché une feuille de Top 14 à l’heure d’écrire ces lignes. Pas plus que l'ouvreur ou centre Karsen Talalua, international U18 et lui aussi récupéré très tôt, cette fois par le RCT, qui n'a toujours pas franchi le cap avec les professionnels.

VIDEO. Dupont, Capuozzo : premier doublon gagnant au Racing pour Toulouse grâce à ses internationaux

Alors qu'a contrario, on promet un avenir on ne peut plus radieux à "l'homme sans cou" Zaccharie Affane, décelé très tôt "très fort potentiel" et parti à l'UBB à la sortie des Crabos du FCG. À 19 ans, le bestiau (1m91 pour 132kg) a déjà connu 3 feuilles de match cette saison. En attendant les autres...