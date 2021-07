Australie - XV de France. A quelle heure et sur quelle chaine pour suivre le 3e test ?

Fort de sa victoire ce mardi sur les Wallabies, le XV de France espère remporter le 3e test et la tournée. A quelle heure et sur quelle chaine pour suivre le 3e test ?

XV de France. Tu mangeais ? Le résumé de la victoire historique des Bleus est disponible ! [VIDÉO]Voilà les Bleus à égalité avec les Wallabies après ce premier succès en Australie depuis 1990 décroché mardi. Sans cette fin de match mal négociée lors du premier test, la tournée serait déjà remportée. Mais les Tricolores ont une ultime chance de le faire. Le troisième et dernier affrontement arrive à grands pas. En effet, la situation sanitaire fait que les trois rencontres s'enchaînent en à peine plus de 10 jours. Sans parler du fait que les internationaux, du moins les Français, doivent ensuite être mis au repos avant d'attaquer la saison 2021/2022. La France va-t-elle doubler la mise et remporter cette tournée en Australie ? Pour cela rendez-vous samedi sur Canal + sur les coups de midi avec aux commentaires, le duo Eric Bayle et Marc Lièvremont.

Samedi 17 juillet, 12h sur Canal+

