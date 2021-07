XV de France. 25 plaquages pour Vincent, 61 pour la 3e ligne, les stats hallucinantes des Bleus en défense

Si on en croit ESPN Scrum, les Bleus n'ont réalisé que 79 passes contre 219 pour l'Australie. Preuve de la faculté tricolore a bonifié le peu de ballons qu'ils ont eu à se mettre sous la dent. Ou bien de l'inefficacité australienne à marquer malgré sa domination (plus de 60 % d'occupation et de possession sur la rencontre). Des Wallabies qui ont perdu deux fois plus de ballons (12 turnovers) que les Bleus.