Jalibert déguisé en Forletta, Penaud sans Waze : les notes du XV de France

On a décidé de noter à notre manière les joueurs du XV de France : du vrai, du faux, de la mauvaise foi.

Jean-Baptiste Gros : 6

Un nom de famille qui annonçait un changement parfait avec Forletta.

Gaëtan Barlot : 8

8 points, car son seul défaut est de jouer à Castres.

Wilfrid Hounkpatin : 6

Une victoire dans la difficulté pour une première cap, en Australie. Le destin tracé avant de tomber dans les oubliettes.

Il a le nom d'un orc dans le seigneur des anneaux. Mais comme tous les orcs, il ne termine que très rarement le film.

Cyril Cazeaux : 7

Personne n'aurait misé sur lui et quand Koroibete le bat sur un coup d'envoi, il était déjà rentré à Bordeaux. Mais il a fourni plus de travail défensif que 28 Penaud.

Ibrahim Diallo : 6

On sentait que pour sa première sélection, plaqué en engageant l'épaule n'était pas au menu du jour. On le comprend, il n'y a qu'à Sarcelles qu'on jette l'épaule pour faire des fautes.

Cameron Woki : 9

Très bien. Il ne reste plus qu'à attendre que le rugby ne se joue avec quatre troisièmes lignes ailes pour Fabien Galthié et son staff.

Anthony Jelonch : 8

On aimerait lui mettre un 10 pour son interview d'après-match dans les enceintes de l'AAMI Park. Un peu trop maniéré à notre goût, on dirait des copines de 40 ans antivax qui discutent en terrasse de bistrot.

Baptiste Couilloud : 6

Un coup non, un couilloud. Le demi de mêlée a su accélérer au bon moment. Sauf quand Hooper le rattrape.

Louis Carbonel : 5

Il n'a touché que 6 ballons en première période. Pour information, il joue 10.

Gabin Villière : 7

On tient ici l'ailier le plus intelligent défensivement des Bleus. Qui a dit qu'il fallait faire 160 au développé couché pour être bon au rugby ?

Jonathan Danty : 8

Il revient sur le devant de la scène comme Jonnhy Hallyday repris par Matt Pokora : le fond est bon, la forme laisse à désirer.

Arthur Vincent : 8

Les matchs avancent et Vincent (ou Arthur) continue de ne se fixer sur la défense. Il ne manque plus que l'attaque.

Damian Penaud : 5

Il marque un superbe essai. Il semblerait que le seul endroit où Damian Penaud est bien placé est sur la localisation Snapchat.

Melvyn Jaminet : 9

Bouthier, Dulin et maintenant Jaminet. Ça doit être terrible pour Melvyn Jaminet de se dire qu'un jour, un nouveau 15 va le détrôner.

Romain Taofifenua : 7

Que d'activité, il a bougé autant d'Australiens qu'une vague un peu rêche sur la Gold Coast.

Teddy Iribaren : 5

Très peu de temps de jeu, mais Teddy est capable de tout en ce temps imparti.

Anthony Etrillard : 6

À chaque lancée, le réalisateur australien collait l'objectif sur son visage. Mais Anthony a décidé de taper un ballon de toutes ses forces, de 20 mètres, plein axe.

Sekou Macalou : 5

Tout le monde attendait un essai de 80 mètres, mais il a décidé de gratter un ballon.

Enzo Forletta : 6

Il est passé de pilier à l'ancienne à numéro 10 beau gosse en quelques mois. On t'a reconnu Matthieu Jalibert.

Non notés : Kylian Geraci, Eric Bayle et ses statistiques, le staff français et les règles de changements, la réalisation australienne, Damian Penaud qui ne sait pas encore qu'il est professionnel et filmé.