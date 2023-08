Au fond du gouffre et en pénurie de 8, pourquoi l'Angleterre ne fait-elle pas appel à Zach Mercer ?

En 2020, voilà un peu moins de trois ans, on posait déjà la question : le meilleur joueur du championnat doit-il être appelé en sélection ? A l’époque, cela concernait Sam Simmonds , meilleur joueur européen, serial marqueur en Angleterre et pourtant pas sélectionné par Eddie Jones avec le maillot frappé de la Rose. Aujourd’hui, et malgré quelques apparitions sporadiques et peu désirées semble-t-il, l’homme aux quelque 80 essais dans le Devon a pris ses clics et ses clacs, tourné le dos à la sélection à l’orée de la préparation, et a joué son premier match sous les couleurs de Montpellier dimanche dernier.