RUGBY. Surprise en Angleterre : le Toulousain Willis retenu mais pas de Mercer pour la Coupe du monde !

Le sélectionneur de d'Angleterre, Steve Borthwick, a nommé le squad pour la Coupe du monde de rugby 2023. Un groupe de 41 joueurs qui comprend le 3e ligne du Stade Toulousain Jack Willis, récent vainqueur du Top 14. Titré l'an passé avec Montpellier, Zach Mercer ne fait pas partie de cette liste. Est-il blessé ? Il semble que ce soit un choix du staff. La Fédération anglaise explique en effet que Ollie Chessum, Ollie Lawrence, Mako Vunipola, Billy Vunipola et Jack Walker poursuivent leur rééducation. Ils sont toujours considérés pour la sélection de l'équipe anglaise de 33 joueurs de la Coupe du monde de rugby qui sera annoncée en août. RUGBY. Un futur joueur du Top 14 convoqué avec l’Angleterre pour préparer la Coupe du MondeLes finalistes de la Premiership Tom Curry, Elliot Daly, Ben Earl, Owen Farrell, George Ford, Jamie George, Jonny Hill, Maro Itoje, Max Malins, Bevan Rodd et Manu Tuilagi ont été appelés en Angleterre après leur période de repos obligatoire. Notez que cinq joueurs non capés ont été retenus. Le meilleur marqueur d'essais de Premiership, Cadan Murley, Tom Pearson, ainsi que le talonneur Theo Dan, Val Rapava-Ruskin de Gloucester. Les frères Willis seront réunis puisque Tom, joueur de Bordeaux-Bègles, est aussi dans le groupe.

À propos de l'absence de Luke Cowan-Dickie de l'équipe, Borthwick a précisé que "malgré tout son travail et ses progrès incroyables", son épaule n'est pas assez guérie à l'heure actuelle pour qu'il soit considéré pour la sélection pour la Coupe du monde. Outre Mercer, de nombreux supporters anglais se demandent aussi pourquoi le demi de mêlée des Saints Alex Mitchell n'a pas été sélectionné pour le Mondial. D'autres ne comprennent pas pourquoi des éléments comme Jonny May ou encore Ben Youngs sont toujours dans le groupe. Pour rappel, le 3e ligne Zach Mercer avait décidé de quitter la France et le Top 14 pour postuler pour la Coupe du monde. Sa signature à Gloucester n'a visiblement pas été suffisante aux yeux du nouveau sélectionneur. TRANSFERT. TOP 14. Pearson, Arundell, Loader… Les meilleurs coups à faire aux London Irish

