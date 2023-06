TRANSFERT. TOP 14. Pearson, Arundell, Loader… Les meilleurs coups à faire aux London Irish

Pour clore ce papier sur une note "valeurs du rugby", on aurait pu vous causer de Matt Rogerson , flanker de devoir et excellent joueur de club, que très peu connaissent chez nous. Capitaine le plus régulier des London Irish, on pourrait le comparer dans une moindre mesure en France à un Briatte ou Hirèche, mais avec un peu plus de densité. Pas le genre de joueur qui font rêver les agents, et pourtant... Mais pour rester dans l'aspect plus "bankable" et brillant, on évoquera donc un certain Ben Loader (24 ans). L'électrique ailier ou arrière des "Exilés" est un formidable joueur de duels, très difficile à contenir lorsque la gonfle lui arrive entre les mains. En témoignent ses 18 essais en Premiership depuis ses débuts, ou ses 45 défenseurs battus cette saison dans le championnat anglais. Joueur le plus rapide de l'effectif des Londoniens, il dispose de qualités qui devraient lui permettre de retrouver une équipe sans grandes difficultés. L'occasion pour les clubs qui se cherchent un polyvalent finisseur, de prendre contact avec lui. Le RCT est une nouvelle fois concerné...