VIDEO. Les Rosbifs sont sonnés, le Pays de Galles dépose l’Angleterre à un mois de la Coupe du monde

Après une longue sinistrose et une grosse préparation physique, le Pays de Galles s’est rassuré en disposant de l’Angleterre.

C’était son premier match de préparation et c’est un grand ouf de soulagement pour les hommes en rouge. Ce samedi 5 août, le Pays de Galles a dominé l’Angleterre au Millenium Stadium de Cardiff. Vainqueur sur le score de 20 à 9, le XV du Poireau a réussi un début de seconde période tonitruant et un début de préparation au mondial réussi.

Un Pays de Galles old-school

La plus belle action du match a eu lieu à la 48ᵉ minute. Gareth Davies conclut un magnifique mouvement collectif qui donne l’avantage aux siens. A 40 mètres de l'en-but anglais, le jeune ouvreur Sam Costelow réussit un coup de pied à l'aile parfaitement dosé. Puis, lancée sur l’extérieur par un magnifique offload de Wainwright, l'arrière-garde galloise file dans le dos de la défense anglaise. Quelques dizaines de mètres plus loin, le demi de mêlée n’a plus qu’à aplatir le cuir.

Dix minutes après, le Pays de Galles revient à ses grandes heures et inscrit un essai qui nous renvoie au plus fort de l’ère Gatland. Après d'innombrables temps de jeu, les Anglais finissent par craquer aux abords de la surface, peinant à replacer leur défense. George North fait mine d’effectuer un crochet, mais l’effet est moindre tant le boulevard est immense.

Face à eux, des Anglais sonnés ont dû s’en remettre à la botte de Marcus Smith. Imprécis en attaque et battus dans le combat, les joueurs de Steve Borthwick ont passé une soirée compliquée à Cardiff. Heureusement, le troisième ligne Lewis Ludlam et l’arrière Freddie Steward ont su se montrer un peu remuants pour donner un peu d’air aux Rosbifs. Globalement, l’Angleterre livre une prestation particulièrement triste et pauvre à un mois du mondial.

Défense est mère de sûreté

Défensivement, les hommes de Warren Gatland ont su trouver les solutions qui leur manquaient depuis quelques matchs. Dans le XV de départ, pas moins de 5 joueurs qui culminent à minimum 10 plaquages au coup de sifflet final. Le record du match est détenu par le jeune flanker Jac Morgan avec la réussite impressionnante de 25 étreintes.

Rentré dès la 7ᵉ minute, le talonneur remplaçant Elliot Dee a également été particulièrement efficace avec un 100% en touche et 15 plaquages à son actif. En contrepartie de cette réussite en conquête et dans le système défensif, les Gallois ont pu profiter des (très) nombreux turnovers laissés à leur avantage par les Anglais.

Mieux encore, les Gallois parviennent à garder leur en-but inviolé durant 80 minutes. Une performance qui n'était plus arrivée depuis le 9 juillet 2022, lors d'un match face à l'Afrique du Sud. Longtemps réputé comme une équipe fiable, qui "plie, mais ne rompt pas", les Gallois sont revenus à leurs beaux jours sur ce match.

Autoritaires en défense, ils ont refoulé les Anglais et n’ont pas manqué d’effectuer d’impressionnants plaquages offensifs. Précis en Attaque, ils ont été capables d’enchaîner les temps de jeu sans trop de fautes de mains ou d’approximations. De là à dire que les hommes en rouge sont revenus à leur jeu de la dernière décennie, il n’y a qu’un pas.

